TOMCoin (TOM) -rahakkeen tiedot TomCoin is a playful yet serious entry into the cryptocurrency market, inspired by the beloved character Tom from the classic Tom and Jerry series. Combining humor with real financial potential, $TOM aims to engage the community and provide tangible benefits to its holders. Virallinen verkkosivusto: https://www.clumsytom.io Valkoinen paperi: https://tom-coin.gitbook.io/docs/ Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x1792d8636A9c70b89022167CCb89fD836a6Ac771 Osta TOM-rahaketta nyt!

TOMCoin (TOM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu TOMCoin (TOM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.74M $ 2.74M $ 2.74M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00391 $ 0.00391 $ 0.00391 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000150044720518248 $ 0.000150044720518248 $ 0.000150044720518248 Nykyinen hinta: $ 0.000274 $ 0.000274 $ 0.000274 Lue lisää TOMCoin (TOM) -rahakkeen hinnasta

TOMCoin (TOM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset TOMCoin (TOM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TOM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TOM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TOM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TOM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TOM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään TOMCoin (TOM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TOM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TOM-rahakkeita MEXCistä nyt!

TOMCoin (TOM) -rahakkeen hintahistoria TOM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TOM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TOM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TOM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TOM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TOM-rahakkeen hintaennuste nyt!

