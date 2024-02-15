Lisätietoja TBC-rahakkeesta

Turingbitchain – hinta (TBC)

1TBC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Turingbitchain (TBC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:07:46 (UTC+8)

Turingbitchain (TBC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.04%

+0.15%

-3.64%

-3.64%

Turingbitchain (TBC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 6.516. Viimeisen 24 tunnin aikana TBC on vaihdellut alimmillaan $ 6.152 ja korkeimmillaan $ 6.589 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TBC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TBC on muuttunut -0.04% viimeisen tunnin aikana, +0.15% 24 tunnin aikana ja -3.64% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Turingbitchain (TBC) -rahakkeen markkinatiedot

2024-02-15 00:00:00

TBC

Turingbitchain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 69.27M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 154.45K. TBC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.63M ja sen kokonaistarjonta on 142000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 925.27M.

Turingbitchain (TBC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Turingbitchain-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00976+0.15%
30 päivää$ +4.123+172.29%
60 päivää$ +4.499+223.05%
90 päivää$ +5.007+331.80%
Turingbitchain-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TBC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00976 (+0.15%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Turingbitchain 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +4.123 (+172.29%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Turingbitchain-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TBC-rahakkeiden hinta muuttui $ +4.499 (+223.05%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Turingbitchain-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +5.007 (+331.80%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Turingbitchain (TBC)?

Tarkista Turingbitchain-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Turingbitchain (TBC)

TBC is the smart contract layer of Bitcoin and also is the creator of the Bitcoin Virtual Machine (BVM) and has implemented a more scalable BTC layer2 solution based on BVM.

Turingbitchain on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Turingbitchain-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TBC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Turingbitchain-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Turingbitchain-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Turingbitchain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Turingbitchain (TBC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Turingbitchain (TBC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Turingbitchain-rahakkeelle.

Tarkista Turingbitchain-rahakkeen hintaennuste nyt!

Turingbitchain (TBC) -rahakkeen tokenomiikka

Turingbitchain (TBC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TBC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Turingbitchain (TBC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Turingbitchain:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Turingbitchain MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TBC paikallisiin valuuttoihin

Turingbitchain-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Turingbitchain toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Turingbitchain-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Turingbitchain”

Paljonko Turingbitchain (TBC) on arvoltaan tänään?
TBC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 6.516 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TBC-USD-parin nykyinen hinta?
TBC -USD-parin nykyinen hinta on $ 6.516. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Turingbitchain-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TBC markkina-arvo on $ 69.27M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TBC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TBC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.63M USD.
Mikä oli TBC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TBC saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli TBC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TBC-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on TBC-rahakkeen treidausvolyymi?
TBC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 154.45K USD.
Nouseeko TBC tänä vuonna korkeammalle?
TBC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TBC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:07:46 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

