Tagger (TAG) -rahakkeen tiedot A Decentralized AI Data Solutions Platform for Data Labeling, Collection, Management, and Trading. Virallinen verkkosivusto: https://www.tagger.pro Valkoinen paperi: https://tagger.gitbook.io/tagger-documentation Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x208bf3e7da9639f1eaefa2de78c23396b0682025 Osta TAG-rahaketta nyt!

Tagger (TAG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Tagger (TAG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 92.51M $ 92.51M $ 92.51M Kokonaistarjonta: $ 405.38B $ 405.38B $ 405.38B Kierrossa oleva tarjonta: $ 108.40B $ 108.40B $ 108.40B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 345.95M $ 345.95M $ 345.95M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00134 $ 0.00134 $ 0.00134 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000003724338181667 $ 0.000003724338181667 $ 0.000003724338181667 Nykyinen hinta: $ 0.0008534 $ 0.0008534 $ 0.0008534 Lue lisää Tagger (TAG) -rahakkeen hinnasta

Tagger (TAG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Tagger (TAG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TAG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TAG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TAG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TAG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Tagger (TAG) -rahakkeen hintahistoria TAG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TAG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TAG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TAG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TAG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TAG-rahakkeen hintaennuste nyt!

