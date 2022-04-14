Syscoin (SYS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Syscoin (SYS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Syscoin (SYS) -rahakkeen tiedot Syscoin is a Proof-of-Work blockchain, merged-mined with Bitcoin. At its base it is a dual-layered blockchain: the core is the Syscoin blockchain itself, and running in tandem with it is an Ethereum Virtual Machine (EVM) layer called NEVM (Network-Enhanced Virtual Machine), which provides smart contract functionality. Virallinen verkkosivusto: http://syscoin.org Valkoinen paperi: https://syscoin.org/research-whitepapers Block Explorer: https://explorer.syscoin.org Osta SYS-rahaketta nyt!

Syscoin (SYS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Syscoin (SYS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 36.61M $ 36.61M $ 36.61M Kokonaistarjonta: $ 832.25M $ 832.25M $ 832.25M Kierrossa oleva tarjonta: $ 832.25M $ 832.25M $ 832.25M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 36.61M $ 36.61M $ 36.61M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.7001 $ 0.7001 $ 0.7001 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000199166999664158 $ 0.000199166999664158 $ 0.000199166999664158 Nykyinen hinta: $ 0.04399 $ 0.04399 $ 0.04399 Lue lisää Syscoin (SYS) -rahakkeen hinnasta

Syscoin (SYS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Syscoin (SYS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SYS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SYS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SYS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SYS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Syscoin (SYS) -rahakkeen hintahistoria SYS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SYS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SYS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SYS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SYS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SYS-rahakkeen hintaennuste nyt!

