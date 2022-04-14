Sylo (SYLO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Sylo (SYLO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Sylo (SYLO) -rahakkeen tiedot Sylo is reimagining the way data and content work together. Built on The Root Network, the hub for interoperability in the open metaverse, Sylo is an infrastructure layer for data, powering interoperability and oracles for the data about users and the things they value. Virallinen verkkosivusto: https://www.sylo.io Valkoinen paperi: https://www.sylo.io/whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf293d23bf2cdc05411ca0eddd588eb1977e8dcd4 Osta SYLO-rahaketta nyt!

Sylo (SYLO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Sylo (SYLO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 6.41B $ 6.41B $ 6.41B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.09M $ 5.09M $ 5.09M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.004087 $ 0.004087 $ 0.004087 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000349464291205505 $ 0.000349464291205505 $ 0.000349464291205505 Nykyinen hinta: $ 0.000509 $ 0.000509 $ 0.000509 Lue lisää Sylo (SYLO) -rahakkeen hinnasta

Sylo (SYLO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Sylo (SYLO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SYLO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SYLO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SYLO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SYLO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SYLO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Sylo (SYLO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SYLO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SYLO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Sylo (SYLO) -rahakkeen hintahistoria SYLO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SYLO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SYLO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SYLO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SYLO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SYLO-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!