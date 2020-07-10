Trustswap (SWAP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Trustswap (SWAP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Trustswap (SWAP) -rahakkeen tiedot TrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together. Virallinen verkkosivusto: https://trustswap.com/ Valkoinen paperi: https://trustswap.gitbook.io/trustswap/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xcc4304a31d09258b0029ea7fe63d032f52e44efe Osta SWAP-rahaketta nyt!

Trustswap (SWAP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Trustswap (SWAP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 8.84M $ 8.84M $ 8.84M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 8.84M $ 8.84M $ 8.84M Kaikkien aikojen korkein: $ 5.37482 $ 5.37482 $ 5.37482 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0125283595814 $ 0.0125283595814 $ 0.0125283595814 Nykyinen hinta: $ 0.08842 $ 0.08842 $ 0.08842 Lue lisää Trustswap (SWAP) -rahakkeen hinnasta

Trustswap (SWAP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Trustswap (SWAP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SWAP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SWAP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SWAP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SWAP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

