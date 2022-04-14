STUFF.io (STUFF) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu STUFF.io (STUFF) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

STUFF.io (STUFF) -rahakkeen tiedot BOOK is the utility token for Book.io. Book.io is the foremost web3 marketplace for eBooks and Audiobooks globally. Utilizing our proprietary technology, we have established authentic digital ownership for digital media, fundamentally transforming the landscape of buying and selling digital content on the internet. Virallinen verkkosivusto: https://stuff.io/ Valkoinen paperi: https://book-io.medium.com/book-io-whitepaper-2-0-b7b3061693ce Block Explorer: https://cardanoscan.io/token/51a5e236c4de3af2b8020442e2a26f454fda3b04cb621c1294a0ef34424f4f4b Osta STUFF-rahaketta nyt!

STUFF.io (STUFF) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu STUFF.io (STUFF) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 11.93M $ 11.93M $ 11.93M Kokonaistarjonta: $ 7.98B $ 7.98B $ 7.98B Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.60B $ 2.60B $ 2.60B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 45.80M $ 45.80M $ 45.80M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003655680498684791 $ 0.003655680498684791 $ 0.003655680498684791 Nykyinen hinta: $ 0.00458 $ 0.00458 $ 0.00458 Lue lisää STUFF.io (STUFF) -rahakkeen hinnasta

STUFF.io (STUFF) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset STUFF.io (STUFF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä STUFF-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STUFF-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät STUFF-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STUFF-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka STUFF-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään STUFF.io (STUFF) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita STUFF-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan STUFF-rahakkeita MEXCistä nyt!

STUFF.io (STUFF) -rahakkeen hintahistoria STUFF -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu STUFF-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

STUFF-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne STUFF-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STUFF-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso STUFF-rahakkeen hintaennuste nyt!

