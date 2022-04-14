STUFF.io (STUFF) -rahakkeen tokenomiikka

STUFF.io (STUFF) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu STUFF.io (STUFF) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
STUFF.io (STUFF) -rahakkeen tiedot

Virallinen verkkosivusto:
https://stuff.io/
Valkoinen paperi:
https://book-io.medium.com/book-io-whitepaper-2-0-b7b3061693ce
Block Explorer:
https://cardanoscan.io/token/51a5e236c4de3af2b8020442e2a26f454fda3b04cb621c1294a0ef34424f4f4b

STUFF.io (STUFF) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu STUFF.io (STUFF) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 11.93M
Kokonaistarjonta:
$ 7.98B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 2.60B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 45.80M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.05
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.003655680498684791
Nykyinen hinta:
$ 0.00458
STUFF.io (STUFF) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

STUFF.io (STUFF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä STUFF-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STUFF-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät STUFF-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STUFF-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka STUFF-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään STUFF.io (STUFF) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita STUFF-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

STUFF.io (STUFF) -rahakkeen hintahistoria

STUFF -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

STUFF-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne STUFF-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STUFF-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.