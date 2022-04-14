StratifyX (STFX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu StratifyX (STFX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

StratifyX (STFX) -rahakkeen tiedot StratifyX is the world’s first Web3 & AI-powered open-source ecosystem for quantitative strategies. Virallinen verkkosivusto: https://www.stratifyx.org Valkoinen paperi: https://stratifyx.gitbook.io/stratifyx Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x751e35badde1a86e7cac2b3524753952df86fb10 Osta STFX-rahaketta nyt!

StratifyX (STFX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu StratifyX (STFX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 8.28K $ 8.28K $ 8.28K Kaikkien aikojen korkein: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.00000828 $ 0.00000828 $ 0.00000828 Lue lisää StratifyX (STFX) -rahakkeen hinnasta

StratifyX (STFX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset StratifyX (STFX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä STFX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STFX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät STFX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STFX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka STFX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään StratifyX (STFX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita STFX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan STFX-rahakkeita MEXCistä nyt!

StratifyX (STFX) -rahakkeen hintahistoria STFX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu STFX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

STFX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne STFX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STFX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso STFX-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!