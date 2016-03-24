STEEM

Steem is an open-source blockchain protocol capable of storing social information and distributing tokens based on a Proof-of-Brain algorithm. As a fast, heavily transacted blockchain, Steem’s blockchain protocol is capable of, and is currently powering, multiple user-facing applications including busy.org , d.tube, dlive.io, steemit.com, dsound.audio, and more.

NimiSTEEM

SijoitusNo.472

Markkina-arvo$0,00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0,00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0,70%

Kierrossa oleva tarjonta525 827 296,354

Enimmäistarjonta

Kokonaistarjonta525 827 296,354

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä2016-03-24 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta8.574419975280762,2018-01-03

Alin hinta0.0691922977566719,2017-03-10

Julkinen lohkoketjuSTEEM

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

