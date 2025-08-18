StarHeroes (STAR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.005662. Viimeisen 24 tunnin aikana STAR on vaihdellut alimmillaan $ 0.00559 ja korkeimmillaan $ 0.005755 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.3053024632863512, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.004714549947667772.
Lyhyen aikavälin tuloksissa STAR on muuttunut +0.21% viimeisen tunnin aikana, +0.46% 24 tunnin aikana ja -22.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
StarHeroes (STAR) -rahakkeen markkinatiedot
No.2035
$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M
$ 62.80K
$ 62.80K$ 62.80K
$ 3.96M
$ 3.96M$ 3.96M
215.95M
215.95M 215.95M
700,000,000
700,000,000 700,000,000
593,140,107.0116532
593,140,107.0116532 593,140,107.0116532
30.84%
ARB
StarHeroes-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.22M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 62.80K. STAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 215.95M ja sen kokonaistarjonta on 593140107.0116532. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.96M.
StarHeroes (STAR) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän StarHeroes-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.00002591
+0.46%
30 päivää
$ +0.000718
+14.52%
60 päivää
$ -0.000306
-5.13%
90 päivää
$ -0.00097
-14.63%
StarHeroes-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään STAR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00002591 (+0.46%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
StarHeroes 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.000718 (+14.52%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
StarHeroes-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, STAR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000306 (-5.13%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
StarHeroes-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00097 (-14.63%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.
StarHeroes-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon StarHeroes (STAR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko StarHeroes (STAR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita StarHeroes-rahakkeelle.
StarHeroes (STAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STAR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
StarHeroes (STAR) -ostamisen perusteet
