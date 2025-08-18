Lisätietoja SRC-rahakkeesta

Safe Road Club-logo

Safe Road Club – hinta (SRC)

1SRC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Safe Road Club (SRC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:00:40 (UTC+8)

Safe Road Club (SRC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

+16.65%

+16.65%

Safe Road Club (SRC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.002101. Viimeisen 24 tunnin aikana SRC on vaihdellut alimmillaan $ 0.0021 ja korkeimmillaan $ 0.002107 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SRC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.0625524851901877, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.005706798574656465.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SRC on muuttunut -0.24% viimeisen tunnin aikana, -0.27% 24 tunnin aikana ja +16.65% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Safe Road Club (SRC) -rahakkeen markkinatiedot

SOL

Safe Road Club-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 59.83K. SRC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 999999981.2. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.10M.

Safe Road Club (SRC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Safe Road Club-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000059-0.27%
30 päivää$ +0.001006+91.87%
60 päivää$ -0.004149-66.39%
90 päivää$ -0.005249-71.42%
Safe Road Club-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SRC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000059 (-0.27%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Safe Road Club 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.001006 (+91.87%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Safe Road Club-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SRC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.004149 (-66.39%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Safe Road Club-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.005249 (-71.42%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Safe Road Club (SRC)?

Tarkista Safe Road Club-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Safe Road Club (SRC)

Safe Road Club is an AI-powered Web3 app that monetizes routine driving data, transforming driving habits into recorded and rewarded activities. This innovative platform automates data collection and game-like decision-making through an AI agent, integrating GPS speed tracking and AI analytics to enhance and reward driving activities.

Safe Road Club on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Safe Road Club-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SRC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Safe Road Club-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Safe Road Club-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Safe Road Club-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Safe Road Club (SRC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Safe Road Club (SRC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Safe Road Club-rahakkeelle.

Tarkista Safe Road Club-rahakkeen hintaennuste nyt!

Safe Road Club (SRC) -rahakkeen tokenomiikka

Safe Road Club (SRC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SRC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Safe Road Club (SRC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Safe Road Club:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Safe Road Club MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SRC paikallisiin valuuttoihin

Safe Road Club-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Safe Road Club toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Safe Road Club-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Safe Road Club”

Paljonko Safe Road Club (SRC) on arvoltaan tänään?
SRC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.002101 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SRC-USD-parin nykyinen hinta?
SRC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.002101. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Safe Road Club-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SRC markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SRC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SRC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli SRC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SRC saavutti ATH-hinnaksi 2.0625524851901877 USD.
Mikä oli SRC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SRC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.005706798574656465 USD.
Mikä on SRC-rahakkeen treidausvolyymi?
SRC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 59.83K USD.
Nouseeko SRC tänä vuonna korkeammalle?
SRC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SRC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:00:40 (UTC+8)

Safe Road Club (SRC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

