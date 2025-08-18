Mikä on Safe Road Club (SRC)

Safe Road Club is an AI-powered Web3 app that monetizes routine driving data, transforming driving habits into recorded and rewarded activities. This innovative platform automates data collection and game-like decision-making through an AI agent, integrating GPS speed tracking and AI analytics to enhance and reward driving activities.

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Safe Road Club” Paljonko Safe Road Club (SRC) on arvoltaan tänään? SRC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.002101 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on SRC-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.002101 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo SRC -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Safe Road Club-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen SRC markkina-arvo on $ 0.00 USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on SRC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? SRC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD . Mikä oli SRC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? SRC saavutti ATH-hinnaksi 2.0625524851901877 USD . Mikä oli SRC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? SRC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.005706798574656465 USD . Mikä on SRC-rahakkeen treidausvolyymi? SRC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 59.83K USD . Nouseeko SRC tänä vuonna korkeammalle? SRC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SRC-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

