SociaPol (SPOL) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu SociaPol (SPOL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

SociaPol (SPOL) -rahakkeen tiedot

SociaPol is an innovative platform in the IPFS-based Web3 space that has created a virtual world for users to engage in socialization, gaming, and various entertainment activities. It offers a unique experience where users can create and customize their avatars, with every item designed as an NFT, providing exclusivity and ownership to the character's owner. SociaPol's token, $SPOL, plays a vital role in the platform's ecosystem, facilitating transactions and enhancing the overall user experience.

Virallinen verkkosivusto:
https://sociapol.com
Valkoinen paperi:
https://drive.google.com/file/d/1MmWLuJSIkVN_RW4R6nHQLGMdDDLjiHao/view
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xf897176b529a6b9f0412459d872cda4ed6d395d8

SociaPol (SPOL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 100.00B
$ 100.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.23M
$ 1.23M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00045
$ 0.00045
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000005439326437114
$ 0.000005439326437114
Nykyinen hinta:
$ 0.00001226
$ 0.00001226

SociaPol (SPOL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

SociaPol (SPOL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SPOL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SPOL-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SPOL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SPOL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.