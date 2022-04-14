BOB (BOB) -rahakkeen tokenomiikka

BOB (BOB) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu BOB (BOB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

BOB (BOB) -rahakkeen tiedot

$BOB will takeover the meme space by surprise. Wasstealth launched and locked for about 690 months(about 57 years) with a renounced contract. Bob’sknowledge will blow away even the most prominentscholars.

Virallinen verkkosivusto:
https://explainthisbob.com/
Valkoinen paperi:
https://pdfhost.io/v/43Cy8MUwI_BOBpaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x7d8146cf21e8d7cbe46054e01588207b51198729

BOB (BOB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu BOB (BOB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 4.66M
$ 4.66M$ 4.66M
Kokonaistarjonta:
$ 689.13B
$ 689.13B$ 689.13B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 689.13B
$ 689.13B$ 689.13B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 4.67M
$ 4.67M$ 4.67M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.000249
$ 0.000249$ 0.000249
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000000015403283083
$ 0.000000015403283083$ 0.000000015403283083
Nykyinen hinta:
$ 0.000006768
$ 0.000006768$ 0.000006768

BOB (BOB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

BOB (BOB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BOB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BOB-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BOB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BOB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BOB-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään BOB (BOB) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BOB-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

BOB (BOB) -rahakkeen hintahistoria

BOB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

BOB-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BOB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BOB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.