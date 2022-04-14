BOB (BOB) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BOB (BOB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BOB (BOB) -rahakkeen tiedot $BOB will takeover the meme space by surprise. Wasstealth launched and locked for about 690 months(about 57 years) with a renounced contract. Bob’sknowledge will blow away even the most prominentscholars. Virallinen verkkosivusto: https://explainthisbob.com/ Valkoinen paperi: https://pdfhost.io/v/43Cy8MUwI_BOBpaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7d8146cf21e8d7cbe46054e01588207b51198729 Osta BOB-rahaketta nyt!

BOB (BOB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BOB (BOB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.66M $ 4.66M $ 4.66M Kokonaistarjonta: $ 689.13B $ 689.13B $ 689.13B Kierrossa oleva tarjonta: $ 689.13B $ 689.13B $ 689.13B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.67M $ 4.67M $ 4.67M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000249 $ 0.000249 $ 0.000249 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000015403283083 $ 0.000000015403283083 $ 0.000000015403283083 Nykyinen hinta: $ 0.000006768 $ 0.000006768 $ 0.000006768 Lue lisää BOB (BOB) -rahakkeen hinnasta

BOB (BOB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BOB (BOB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BOB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BOB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BOB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BOB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BOB-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BOB (BOB) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BOB-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BOB-rahakkeita MEXCistä nyt!

BOB (BOB) -rahakkeen hintahistoria BOB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BOB-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BOB-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BOB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BOB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BOB-rahakkeen hintaennuste nyt!

