SOEX (SOEX) -rahakkeen tokenomiikka

SOEX (SOEX) -rahakkeen tiedot Shelters of Exiles (SOEX) is the biggest RPG universe on Telegram powered by AI agents. It brings web3 gaming to life with AI-driven gameplay, dynamic NFTs that evolve with gamers' play styles, and a player-driven economy. SoE offers players an evolving world where characters grow, trade flourishes, and AI automates income opportunities. Virallinen verkkosivusto: https://shelterofexiles.com Valkoinen paperi: https://docs.shelterofexiles.com/ Block Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQCPrad8ocDuIp4bAbGbxdA7BWdWE2Gs4OiAL7Yrrtu6BQMI#transactions Osta SOEX-rahaketta nyt!

SOEX (SOEX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SOEX (SOEX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 8.15M $ 8.15M $ 8.15M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.04563 $ 0.04563 $ 0.04563 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.01019 $ 0.01019 $ 0.01019 Lue lisää SOEX (SOEX) -rahakkeen hinnasta

SOEX (SOEX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SOEX (SOEX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SOEX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SOEX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SOEX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SOEX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SOEX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SOEX (SOEX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SOEX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SOEX-rahakkeita MEXCistä nyt!

SOEX (SOEX) -rahakkeen hintahistoria SOEX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SOEX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SOEX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SOEX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SOEX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SOEX-rahakkeen hintaennuste nyt!

