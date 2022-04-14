Sekuya (SKYA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Sekuya (SKYA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Sekuya (SKYA) -rahakkeen tiedot Sekuya is a video game company aims to revolutionize gaming world with community-driven approach in all new anime epic fantasy universe. Players have the ability to enhance the gaming experience with SKYA - Sekuya native game currency. Virallinen verkkosivusto: https://sekuya.io/ Valkoinen paperi: https://www.canva.com/design/DAF2SyBvTsQ/KnUPQysv6QuRbh8B8NicFA/view?utm_content=DAF2SyBvTsQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor#1 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x623cd3a3edf080057892aaf8d773bbb7a5c9b6e9?a=0x7a157731305abcd1b700466b48c4a8dd55585a53 Osta SKYA-rahaketta nyt!

Sekuya (SKYA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Sekuya (SKYA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Kokonaistarjonta: $ 995.41M $ 995.41M $ 995.41M Kierrossa oleva tarjonta: $ 403.21M $ 403.21M $ 403.21M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.34M $ 5.34M $ 5.34M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.069768 $ 0.069768 $ 0.069768 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00261259753355188 $ 0.00261259753355188 $ 0.00261259753355188 Nykyinen hinta: $ 0.005341 $ 0.005341 $ 0.005341 Lue lisää Sekuya (SKYA) -rahakkeen hinnasta

Sekuya (SKYA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Sekuya (SKYA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SKYA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SKYA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SKYA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SKYA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Sekuya (SKYA) -rahakkeen hintahistoria SKYA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SKYA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

