Shiro Neko (SHIRO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Shiro Neko (SHIRO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Shiro Neko (SHIRO) -rahakkeen tiedot Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO. Virallinen verkkosivusto: https://www.shironeko.gg/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb0AC2b5a73da0e67A8e5489Ba922B3f8d582e058 Osta SHIRO-rahaketta nyt!

Shiro Neko (SHIRO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Shiro Neko (SHIRO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M Kokonaistarjonta: $ 767.76T $ 767.76T $ 767.76T Kierrossa oleva tarjonta: $ 425.72T $ 425.72T $ 425.72T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 7.22M $ 7.22M $ 7.22M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0000009666 $ 0.0000009666 $ 0.0000009666 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000000527740699 $ 0.000000000527740699 $ 0.000000000527740699 Nykyinen hinta: $ 0.000000007224 $ 0.000000007224 $ 0.000000007224 Lue lisää Shiro Neko (SHIRO) -rahakkeen hinnasta

Shiro Neko (SHIRO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Shiro Neko (SHIRO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SHIRO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SHIRO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SHIRO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SHIRO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SHIRO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Shiro Neko (SHIRO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SHIRO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SHIRO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Shiro Neko (SHIRO) -rahakkeen hintahistoria SHIRO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SHIRO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SHIRO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SHIRO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SHIRO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SHIRO-rahakkeen hintaennuste nyt!

