Shiro Neko (SHIRO) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Shiro Neko (SHIRO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Shiro Neko (SHIRO) -rahakkeen tiedot

Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.shironeko.gg/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xb0AC2b5a73da0e67A8e5489Ba922B3f8d582e058

Shiro Neko (SHIRO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Shiro Neko (SHIRO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 3.08M
$ 3.08M$ 3.08M
Kokonaistarjonta:
$ 767.76T
$ 767.76T$ 767.76T
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 425.72T
$ 425.72T$ 425.72T
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 7.22M
$ 7.22M$ 7.22M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0000009666
$ 0.0000009666$ 0.0000009666
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000000000527740699
$ 0.000000000527740699$ 0.000000000527740699
Nykyinen hinta:
$ 0.000000007224
$ 0.000000007224$ 0.000000007224

Shiro Neko (SHIRO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Shiro Neko (SHIRO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SHIRO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SHIRO-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SHIRO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SHIRO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SHIRO-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Shiro Neko (SHIRO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SHIRO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Shiro Neko (SHIRO) -rahakkeen hintahistoria

SHIRO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

SHIRO-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SHIRO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SHIRO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.