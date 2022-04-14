Shido (SHIDO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Shido (SHIDO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Shido (SHIDO) -rahakkeen tiedot Shido is a unique and powerful Ecosystem with state of the art DeFi Utilities. The Shido Ecosystem is built around the native token $SHIDO, which are used as the governance token for every use case utility that they are building. Shido is building a Layer 1 Sharded PoS Blockchain, Shido DeFi Wallet, Shido Dex & Perpetuals and Shido Card. Virallinen verkkosivusto: https://shido.io Valkoinen paperi: https://docs.shido.io Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe2512A2f19F0388aD3D7A5263eaA82AcD564827b Osta SHIDO-rahaketta nyt!

Shido (SHIDO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Shido (SHIDO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M Kokonaistarjonta: $ 18.00B $ 18.00B $ 18.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 17.82B $ 17.82B $ 17.82B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.85M $ 2.85M $ 2.85M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.013 $ 0.013 $ 0.013 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000009009665921584 $ 0.000009009665921584 $ 0.000009009665921584 Nykyinen hinta: $ 0.0001586 $ 0.0001586 $ 0.0001586 Lue lisää Shido (SHIDO) -rahakkeen hinnasta

Shido (SHIDO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Shido (SHIDO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SHIDO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SHIDO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SHIDO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SHIDO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

