Sentio Protocol-logo

Sentio Protocol – hinta (SEN)

1SEN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02445
$0.02445
-1.80%1D
USD
Reaaliaikainen Sentio Protocol (SEN) -hintakaavio
Sentio Protocol (SEN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02431
$ 0.02431$ 0.02431
24 h:n matalin
$ 0.02915
$ 0.02915$ 0.02915
24 h:n korkein

$ 0.02431
$ 0.02431$ 0.02431

$ 0.02915
$ 0.02915$ 0.02915

$ 0.7974958969002627
$ 0.7974958969002627$ 0.7974958969002627

$ 0.000201297989722525
$ 0.000201297989722525$ 0.000201297989722525

-1.89%

-1.79%

-17.15%

-17.15%

Sentio Protocol (SEN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0244. Viimeisen 24 tunnin aikana SEN on vaihdellut alimmillaan $ 0.02431 ja korkeimmillaan $ 0.02915 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.7974958969002627, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000201297989722525.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SEN on muuttunut -1.89% viimeisen tunnin aikana, -1.79% 24 tunnin aikana ja -17.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Sentio Protocol (SEN) -rahakkeen markkinatiedot

No.1740

$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M

$ 62.34K
$ 62.34K$ 62.34K

$ 2.44M
$ 2.44M$ 2.44M

98.00M
98.00M 98.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

98.00%

ETH

Sentio Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.39M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 62.34K. SEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 98.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.44M.

Sentio Protocol (SEN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Sentio Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0004482-1.79%
30 päivää$ -0.00135-5.25%
60 päivää$ +0.00381+18.50%
90 päivää$ -0.01419-36.78%
Sentio Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SEN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0004482 (-1.79%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Sentio Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00135 (-5.25%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Sentio Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SEN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00381 (+18.50%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Sentio Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01419 (-36.78%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Sentio Protocol (SEN)?

Tarkista Sentio Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Sentio Protocol (SEN)

Sentio is a decentralized on-chain AI platform that revolutionizes how individuals and organizations interact with blockchain technology. By merging No-Code development with AI agent deployment, Sentio allows users to automate complex tasks—ranging from DeFi yield strategies to NFT management—without requiring deep technical know-how.

Sentio Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Sentio Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SEN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Sentio Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Sentio Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Sentio Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Sentio Protocol (SEN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sentio Protocol (SEN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sentio Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Sentio Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Sentio Protocol (SEN) -rahakkeen tokenomiikka

Sentio Protocol (SEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SEN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Sentio Protocol (SEN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Sentio Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Sentio Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SEN paikallisiin valuuttoihin

1 Sentio Protocol(SEN) - VND
642.086
1 Sentio Protocol(SEN) - AUD
A$0.03782
1 Sentio Protocol(SEN) - GBP
0.018056
1 Sentio Protocol(SEN) - EUR
0.020984
1 Sentio Protocol(SEN) - USD
$0.0244
1 Sentio Protocol(SEN) - MYR
RM0.102968
1 Sentio Protocol(SEN) - TRY
0.998448
1 Sentio Protocol(SEN) - JPY
¥3.6112
1 Sentio Protocol(SEN) - ARS
ARS$32.020852
1 Sentio Protocol(SEN) - RUB
1.965908
1 Sentio Protocol(SEN) - INR
2.130608
1 Sentio Protocol(SEN) - IDR
Rp399.999936
1 Sentio Protocol(SEN) - KRW
34.173664
1 Sentio Protocol(SEN) - PHP
1.394948
1 Sentio Protocol(SEN) - EGP
￡E.1.183156
1 Sentio Protocol(SEN) - BRL
R$0.133468
1 Sentio Protocol(SEN) - CAD
C$0.033672
1 Sentio Protocol(SEN) - BDT
2.967528
1 Sentio Protocol(SEN) - NGN
37.480596
1 Sentio Protocol(SEN) - COP
$98.3869
1 Sentio Protocol(SEN) - ZAR
R.0.432612
1 Sentio Protocol(SEN) - UAH
1.004792
1 Sentio Protocol(SEN) - VES
Bs3.3428
1 Sentio Protocol(SEN) - CLP
$23.668
1 Sentio Protocol(SEN) - PKR
Rs6.878848
1 Sentio Protocol(SEN) - KZT
13.111096
1 Sentio Protocol(SEN) - THB
฿0.796904
1 Sentio Protocol(SEN) - TWD
NT$0.743956
1 Sentio Protocol(SEN) - AED
د.إ0.089548
1 Sentio Protocol(SEN) - CHF
Fr0.01952
1 Sentio Protocol(SEN) - HKD
HK$0.190564
1 Sentio Protocol(SEN) - AMD
֏9.33788
1 Sentio Protocol(SEN) - MAD
.د.م0.219844
1 Sentio Protocol(SEN) - MXN
$0.4575
1 Sentio Protocol(SEN) - SAR
ريال0.0915
1 Sentio Protocol(SEN) - PLN
0.089304
1 Sentio Protocol(SEN) - RON
лв0.10614
1 Sentio Protocol(SEN) - SEK
kr0.234728
1 Sentio Protocol(SEN) - BGN
лв0.040992
1 Sentio Protocol(SEN) - HUF
Ft8.324792
1 Sentio Protocol(SEN) - CZK
0.51606
1 Sentio Protocol(SEN) - KWD
د.ك0.007442
1 Sentio Protocol(SEN) - ILS
0.083204
1 Sentio Protocol(SEN) - AOA
Kz22.364796
1 Sentio Protocol(SEN) - BHD
.د.ب0.0091988
1 Sentio Protocol(SEN) - BMD
$0.0244
1 Sentio Protocol(SEN) - DKK
kr0.156648
1 Sentio Protocol(SEN) - HNL
L0.641476
1 Sentio Protocol(SEN) - MUR
1.115812
1 Sentio Protocol(SEN) - NAD
$0.431148
1 Sentio Protocol(SEN) - NOK
kr0.248392
1 Sentio Protocol(SEN) - NZD
$0.041724
1 Sentio Protocol(SEN) - PAB
B/.0.0244
1 Sentio Protocol(SEN) - PGK
K0.101016
1 Sentio Protocol(SEN) - QAR
ر.ق0.088816
1 Sentio Protocol(SEN) - RSD
дин.2.461228

Sentio Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Sentio Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Sentio Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Sentio Protocol”

Paljonko Sentio Protocol (SEN) on arvoltaan tänään?
SEN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0244 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SEN-USD-parin nykyinen hinta?
SEN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0244. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Sentio Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SEN markkina-arvo on $ 2.39M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 98.00M USD.
Mikä oli SEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SEN saavutti ATH-hinnaksi 0.7974958969002627 USD.
Mikä oli SEN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SEN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000201297989722525 USD.
Mikä on SEN-rahakkeen treidausvolyymi?
SEN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 62.34K USD.
Nouseeko SEN tänä vuonna korkeammalle?
SEN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SEN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sentio Protocol (SEN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

