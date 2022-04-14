SatoshiVM (SAVM) -rahakkeen tokenomiikka

SatoshiVM (SAVM) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu SatoshiVM (SAVM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

SatoshiVM (SAVM) -rahakkeen tiedot

SatoshiVM is a decentralized Bitcoin ZK Rollup Layer 2 solution compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM) ecosystem, using native BTC as gas. SatoshiVM bridges the EVM ecosystem with Bitcoin, enabling the Bitcoin ecosystem to issue assets and develop applications.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.satoshivm.io/
Valkoinen paperi:
https://github.com/SatoshiVM/yellowpaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x15e6E0D4ebeAC120F9a97e71FaA6a0235b85ED12

SatoshiVM (SAVM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu SatoshiVM (SAVM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 21.00M
$ 21.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 3.81M
$ 3.81M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 27.9
$ 27.9
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.11278385710414529
$ 0.11278385710414529
Nykyinen hinta:
$ 0.1816
$ 0.1816

SatoshiVM (SAVM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

SatoshiVM (SAVM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SAVM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SAVM-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SAVM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SAVM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SAVM-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään SatoshiVM (SAVM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SAVM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

SatoshiVM (SAVM) -rahakkeen hintahistoria

SAVM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

SAVM-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SAVM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SAVM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.