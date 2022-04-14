SatoshiVM (SAVM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SatoshiVM (SAVM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SatoshiVM (SAVM) -rahakkeen tiedot SatoshiVM is a decentralized Bitcoin ZK Rollup Layer 2 solution compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM) ecosystem, using native BTC as gas. SatoshiVM bridges the EVM ecosystem with Bitcoin, enabling the Bitcoin ecosystem to issue assets and develop applications. Virallinen verkkosivusto: https://www.satoshivm.io/ Valkoinen paperi: https://github.com/SatoshiVM/yellowpaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x15e6E0D4ebeAC120F9a97e71FaA6a0235b85ED12 Osta SAVM-rahaketta nyt!

SatoshiVM (SAVM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SatoshiVM (SAVM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.81M $ 3.81M $ 3.81M Kaikkien aikojen korkein: $ 27.9 $ 27.9 $ 27.9 Kaikkien aikojen alin: $ 0.11278385710414529 $ 0.11278385710414529 $ 0.11278385710414529 Nykyinen hinta: $ 0.1816 $ 0.1816 $ 0.1816 Lue lisää SatoshiVM (SAVM) -rahakkeen hinnasta

SatoshiVM (SAVM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SatoshiVM (SAVM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SAVM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SAVM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SAVM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SAVM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SatoshiVM (SAVM) -rahakkeen hintahistoria SAVM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SAVM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SAVM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SAVM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SAVM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SAVM-rahakkeen hintaennuste nyt!

