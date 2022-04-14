Saros (SAROS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Saros (SAROS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Saros (SAROS) -rahakkeen tiedot Saros is the ultimate app designed to redefine your Web3 experience on Solana. Virallinen verkkosivusto: https://www.saros.xyz/ Valkoinen paperi: https://docs.saros.xyz/ Block Explorer: https://solscan.io/token/SarosY6Vscao718M4A778z4CGtvcwcGef5M9MEH1LGL Osta SAROS-rahaketta nyt!

Saros (SAROS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Saros (SAROS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 407.51M $ 407.51M $ 407.51M Kokonaistarjonta: $ 2.63B $ 2.63B $ 2.63B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.17B $ 1.17B $ 1.17B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.49B $ 3.49B $ 3.49B Kaikkien aikojen korkein: $ 0.427356 $ 0.427356 $ 0.427356 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000997990986199326 $ 0.000997990986199326 $ 0.000997990986199326 Nykyinen hinta: $ 0.34945 $ 0.34945 $ 0.34945 Lue lisää Saros (SAROS) -rahakkeen hinnasta

Saros (SAROS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Saros (SAROS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SAROS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SAROS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SAROS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SAROS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SAROS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Saros (SAROS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SAROS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SAROS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Saros (SAROS) -rahakkeen hintahistoria SAROS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SAROS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SAROS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SAROS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SAROS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SAROS-rahakkeen hintaennuste nyt!

