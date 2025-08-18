S (S) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.3174. Viimeisen 24 tunnin aikana S on vaihdellut alimmillaan $ 0.3119 ja korkeimmillaan $ 0.334 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. S-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.0293171074857816, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.2501575255620664.
Lyhyen aikavälin tuloksissa S on muuttunut +1.17% viimeisen tunnin aikana, +1.40% 24 tunnin aikana ja +4.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
S (S) -rahakkeen markkinatiedot
No.80
$ 914.11M
$ 914.11M$ 914.11M
$ 16.21M
$ 16.21M$ 16.21M
$ 1.02B
$ 1.02B$ 1.02B
2.88B
2.88B 2.88B
--
----
3,222,625,000
3,222,625,000 3,222,625,000
0.02%
SONIC
S-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 914.11M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 16.21M. S-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.88B ja sen kokonaistarjonta on 3222625000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.02B.
S (S) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän S-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.004382
+1.40%
30 päivää
$ -0.0528
-14.27%
60 päivää
$ +0.0658
+26.15%
90 päivää
$ -0.1796
-36.14%
S-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään S-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.004382 (+1.40%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
S 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0528 (-14.27%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
S-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, S-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0658 (+26.15%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
S-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1796 (-36.14%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle S (S)?
Sonic is an EVM L1 platform that offers developers attractive incentives and powerful infrastructure for DeFi. The chain provides 10,000 TPS and sub-second confirmation times, powering the next generation of decentralized applications.
Sonic's Fee Monetization (FeeM) program rewards developers with up to 90% of the fees their apps generate, adapting the Web2 ad-revenue model to a decentralized framework. Developers now directly profit from their app's traffic and user engagement.
Furthermore, the Sonic Gateway provides developers and users with seamless access to vast liquidity through a native, secure bridge connected to Ethereum. With a unique fail-safe mechanism, it ensures your assets are protected in all circumstances.
S on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja S-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista S-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue S-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään S-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
S-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon S (S) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko S (S) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita S-rahakkeelle.
S (S) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää S-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
S (S) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa S:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa S MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.