ROGIN.AI (ROG) -rahakkeen tiedot To train traders to prioritize risk mitigation in our Metaverse sandbox. To enable global users to have a sound investment mindset with collective intelligence strategies. To protect Intellectual Property with ownership of every certified strategy through NFTs. Virallinen verkkosivusto: https://rogin.ai Valkoinen paperi: https://rogin.ai/ROGin_AI_Whitepaper_V2.3.2_EN.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5d43b66da68706d39f6c97f7f1415615672b446b Osta ROG-rahaketta nyt!

ROGIN.AI (ROG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ROGIN.AI (ROG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 14.25M $ 14.25M $ 14.25M Kokonaistarjonta: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 66.99M $ 66.99M $ 66.99M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 42.54M $ 42.54M $ 42.54M Kaikkien aikojen korkein: $ 30 $ 30 $ 30 Kaikkien aikojen alin: $ 0.1328107600152995 $ 0.1328107600152995 $ 0.1328107600152995 Nykyinen hinta: $ 0.2127 $ 0.2127 $ 0.2127 Lue lisää ROGIN.AI (ROG) -rahakkeen hinnasta

ROGIN.AI (ROG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ROGIN.AI (ROG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ROG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ROG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ROG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ROG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

ROGIN.AI (ROG) -rahakkeen hintahistoria ROG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ROG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ROG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ROG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ROG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ROG-rahakkeen hintaennuste nyt!

