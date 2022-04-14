ROCK (ROCK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ROCK (ROCK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ROCK (ROCK) -rahakkeen tiedot Zenrock is building a simple but powerful blockchain primitive for omnichain key management comprised of a decentralized blockchain (zrChain), distributed MPC network (dMPC), and smart contracts (zrSign) for cross- chain protocols and wallets. Virallinen verkkosivusto: https://www.zenrockfoundation.io/ Valkoinen paperi: https://docs.zenrocklabs.io/ Block Explorer: https://explorer.diamond.zenrocklabs.io/ Osta ROCK-rahaketta nyt!

ROCK (ROCK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ROCK (ROCK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.46M $ 5.46M $ 5.46M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 190.61M $ 190.61M $ 190.61M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 28.65M $ 28.65M $ 28.65M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.99 $ 0.99 $ 0.99 Kaikkien aikojen alin: $ 0.011979981481369108 $ 0.011979981481369108 $ 0.011979981481369108 Nykyinen hinta: $ 0.02865 $ 0.02865 $ 0.02865 Lue lisää ROCK (ROCK) -rahakkeen hinnasta

ROCK (ROCK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ROCK (ROCK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ROCK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ROCK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ROCK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ROCK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

ROCK (ROCK) -rahakkeen hintahistoria ROCK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ROCK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ROCK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ROCK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ROCK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ROCK-rahakkeen hintaennuste nyt!

