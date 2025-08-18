iExec RLC (RLC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.0028. Viimeisen 24 tunnin aikana RLC on vaihdellut alimmillaan $ 0.9966 ja korkeimmillaan $ 1.0695 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RLC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 16.25819503, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.148837272278.
Lyhyen aikavälin tuloksissa RLC on muuttunut -0.28% viimeisen tunnin aikana, +0.03% 24 tunnin aikana ja +5.72% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
iExec RLC (RLC) -rahakkeen markkinatiedot
No.449
$ 72.59M
$ 953.53K
$ 87.24M
72.38M
86,999,784.9868455
86,999,784.9868455
83.19%
ETH
iExec RLC-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 72.59M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 953.53K. RLC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 72.38M ja sen kokonaistarjonta on 86999784.9868455. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 87.24M.
iExec RLC (RLC) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän iExec RLC-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.000301
+0.03%
30 päivää
$ -0.2064
-17.07%
60 päivää
$ +0.209
+26.32%
90 päivää
$ -0.2248
-18.32%
iExec RLC-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään RLC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000301 (+0.03%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
iExec RLC 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.2064 (-17.07%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
iExec RLC-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RLC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.209 (+26.32%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
iExec RLC-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.2248 (-18.32%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
RLC is an Ethereum token for the iExec cloud platform in which users can monetize and rent computing power and data. iExec enables developers to power applications on what is described as “a decentralized marketplace for cloud resources.”
iExec RLC-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon iExec RLC (RLC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko iExec RLC (RLC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita iExec RLC-rahakkeelle.
iExec RLC (RLC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RLC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
iExec RLC (RLC) -ostamisen perusteet
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.