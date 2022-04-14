Ring AI (RINGAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Ring AI (RINGAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Ring AI (RINGAI) -rahakkeen tiedot Ring AI is an advanced AI platform that revolutionizes customer support and sales through fully autonomous, phone-based agents. Virallinen verkkosivusto: https://www.tryring.ai/ Valkoinen paperi: https://docs.tryring.ai/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc092A137df3cF2B9e5971ba1874D26487C12626d Osta RINGAI-rahaketta nyt!

Ring AI (RINGAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Ring AI (RINGAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 960.00K $ 960.00K $ 960.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Kaikkien aikojen alin: $ 0.006375287174417198 $ 0.006375287174417198 $ 0.006375287174417198 Nykyinen hinta: $ 0.0096 $ 0.0096 $ 0.0096 Lue lisää Ring AI (RINGAI) -rahakkeen hinnasta

Ring AI (RINGAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Ring AI (RINGAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RINGAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RINGAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RINGAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RINGAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Ring AI (RINGAI) -rahakkeen hintahistoria RINGAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RINGAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RINGAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne RINGAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RINGAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso RINGAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

