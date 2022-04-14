RIF (RIF) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu RIF (RIF) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

RIF (RIF) -rahakkeen tiedot RIF OS (Root Infrastructure Framework Open Standard) is a suite of open and decentralized infrastructure protocols that enable faster, easier and scalable development of distributed applications (dApps) within a unified environment. Virallinen verkkosivusto: https://rif.technology/ Valkoinen paperi: https://rif.technology/static/add903ce229a6f45a606cd78b028cf9e/RIF-whitepaper-V2.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/AAeENcfHbTExuTvs4q7r9Bjax98Dg6BGX3aMph4bTLdK Osta RIF-rahaketta nyt!

RIF (RIF) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu RIF (RIF) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 59.13M $ 59.13M $ 59.13M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 59.13M $ 59.13M $ 59.13M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.45724 $ 0.45724 $ 0.45724 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0273613350172 $ 0.0273613350172 $ 0.0273613350172 Nykyinen hinta: $ 0.05913 $ 0.05913 $ 0.05913 Lue lisää RIF (RIF) -rahakkeen hinnasta

RIF (RIF) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset RIF (RIF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RIF-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RIF-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RIF-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RIF-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RIF-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään RIF (RIF) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita RIF-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan RIF-rahakkeita MEXCistä nyt!

RIF (RIF) -rahakkeen hintahistoria RIF -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RIF-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RIF-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne RIF-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RIF-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso RIF-rahakkeen hintaennuste nyt!

