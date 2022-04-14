RETARDIO (RETARDIO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu RETARDIO (RETARDIO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

RETARDIO (RETARDIO) -rahakkeen tiedot A memecoin with clown elements has NFTs on Solana. Virallinen verkkosivusto: https://retardio.xyz Block Explorer: https://solscan.io/token/6ogzHhzdrQr9Pgv6hZ2MNze7UrzBMAFyBBWUYp1Fhitx Osta RETARDIO-rahaketta nyt!

RETARDIO (RETARDIO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu RETARDIO (RETARDIO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 18.37M $ 18.37M $ 18.37M Kokonaistarjonta: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M Kierrossa oleva tarjonta: $ 975.67M $ 975.67M $ 975.67M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 18.83M $ 18.83M $ 18.83M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.14061 $ 0.14061 $ 0.14061 Kaikkien aikojen alin: $ 0.010155685961242984 $ 0.010155685961242984 $ 0.010155685961242984 Nykyinen hinta: $ 0.01883 $ 0.01883 $ 0.01883 Lue lisää RETARDIO (RETARDIO) -rahakkeen hinnasta

RETARDIO (RETARDIO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset RETARDIO (RETARDIO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RETARDIO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RETARDIO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RETARDIO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RETARDIO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RETARDIO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään RETARDIO (RETARDIO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita RETARDIO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan RETARDIO-rahakkeita MEXCistä nyt!

RETARDIO (RETARDIO) -rahakkeen hintahistoria RETARDIO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RETARDIO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RETARDIO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne RETARDIO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RETARDIO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso RETARDIO-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!