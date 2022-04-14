RealLink (REAL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu RealLink (REAL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

RealLink (REAL) -rahakkeen tiedot RealLink is a leading utility token in Social-Fi, widely used for tipping, payments, and rewarding creators and social engagement. Its ecosystem has surpassed 30 million users and continues to expand rapidly. Virallinen verkkosivusto: https://www.reallink.vip/ Valkoinen paperi: https://www.reallink.vip/RealLink-whitepaper.pdf Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TGBfBt6Y2Dm3RHdNpZAdqywBsvfdysf834/code Osta REAL-rahaketta nyt!

RealLink (REAL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu RealLink (REAL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 2.83B $ 2.83B $ 2.83B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 682.80M $ 682.80M $ 682.80M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.05724 $ 0.05724 $ 0.05724 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000020000062829502 $ 0.000020000062829502 $ 0.000020000062829502 Nykyinen hinta: $ 0.0569 $ 0.0569 $ 0.0569 Lue lisää RealLink (REAL) -rahakkeen hinnasta

RealLink (REAL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset RealLink (REAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä REAL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta REAL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät REAL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu REAL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka REAL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään RealLink (REAL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita REAL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan REAL-rahakkeita MEXCistä nyt!

