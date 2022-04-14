Qlindo (QLINDO) -rahakkeen tokenomiikka

Qlindo (QLINDO) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Qlindo (QLINDO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Qlindo (QLINDO) -rahakkeen tiedot

Qlindo (QLINDO) is a protocol that uses a directed acyclic graph architecture to achieve a consensus that is, in theory, is capable of infinite scalability. With the QLINDO protocol and custom state channels, Qlindo is driving the evolution of smart contracts by allowing data sources to be integrated into distributed ledger technology (DLT).

Virallinen verkkosivusto:
https://qlindo.io/
Valkoinen paperi:
https://qlindoblob.blob.core.windows.net/files/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xc18c07a18198a6340cf4d94855fe5eb6dd33b46e

Qlindo (QLINDO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Qlindo (QLINDO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 9.22M
$ 9.22M$ 9.22M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1
$ 1$ 1
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000051242504316572
$ 0.000051242504316572$ 0.000051242504316572
Nykyinen hinta:
$ 0.0009224
$ 0.0009224$ 0.0009224

Qlindo (QLINDO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Qlindo (QLINDO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä QLINDO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta QLINDO-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät QLINDO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu QLINDO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka QLINDO-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Qlindo (QLINDO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita QLINDO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Qlindo (QLINDO) -rahakkeen hintahistoria

QLINDO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

QLINDO-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne QLINDO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? QLINDO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.