pumpBTC (PUMPBTC) -rahakkeen tiedot PumpBTC is a liquid staking protocol on Babylon that enables BTC holders to participate in Babylon staking while maintaining liquidity for extra rewards. Our new platform, BTC-fi Yield Vault, aims to provide CeFi-level security alongside scalable DeFi returns denominated in BTC. Virallinen verkkosivusto: https://pumpbtc.xyz/ Valkoinen paperi: https://drive.google.com/file/d/1X6LUHklR7wOBx2VAsRhSc--zzFm3SL3C/view?usp=sharing Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xB7C0007ab75350c582d5eAb1862b872B5cF53F0C Osta PUMPBTC-rahaketta nyt!

pumpBTC (PUMPBTC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu pumpBTC (PUMPBTC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 11.59M $ 11.59M $ 11.59M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 285.00M $ 285.00M $ 285.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 40.67M $ 40.67M $ 40.67M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.29652 $ 0.29652 $ 0.29652 Kaikkien aikojen alin: $ 0.005963806888961928 $ 0.005963806888961928 $ 0.005963806888961928 Nykyinen hinta: $ 0.04067 $ 0.04067 $ 0.04067 Lue lisää pumpBTC (PUMPBTC) -rahakkeen hinnasta

pumpBTC (PUMPBTC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset pumpBTC (PUMPBTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PUMPBTC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PUMPBTC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PUMPBTC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PUMPBTC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PUMPBTC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään pumpBTC (PUMPBTC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PUMPBTC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PUMPBTC-rahakkeita MEXCistä nyt!

pumpBTC (PUMPBTC) -rahakkeen hintahistoria PUMPBTC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PUMPBTC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PUMPBTC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PUMPBTC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PUMPBTC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PUMPBTC-rahakkeen hintaennuste nyt!

