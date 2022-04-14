BobaCat (PSPS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BobaCat (PSPS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BobaCat (PSPS) -rahakkeen tiedot BobaCat, inspired by Billy Marcus's cat Boba, is a meme token on the Ethereum blockchain with the symbol $PSPS. It mixes fun meme culture with a serious goal of helping animal welfare and pet shelters. By using crypto for good, BobaCat is setting an example in the community on how to support important causes. Virallinen verkkosivusto: https://www.bobacat.io/ Valkoinen paperi: https://bobacat.gitbook.io/docs/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x03049b395147713ae53c0617093675b4b86dde78 Osta PSPS-rahaketta nyt!

BobaCat (PSPS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BobaCat (PSPS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.54M Kokonaistarjonta: $ 577.17M Kierrossa oleva tarjonta: $ 577.17M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.40M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.09789 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00017406913220778 Nykyinen hinta: $ 0.0044 Lue lisää BobaCat (PSPS) -rahakkeen hinnasta

BobaCat (PSPS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BobaCat (PSPS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PSPS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PSPS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PSPS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PSPS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PSPS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BobaCat (PSPS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PSPS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PSPS-rahakkeita MEXCistä nyt!

BobaCat (PSPS) -rahakkeen hintahistoria PSPS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PSPS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PSPS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PSPS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PSPS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PSPS-rahakkeen hintaennuste nyt!

