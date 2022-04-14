BobaCat (PSPS) -rahakkeen tokenomiikka

BobaCat (PSPS) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu BobaCat (PSPS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
BobaCat (PSPS) -rahakkeen tiedot

BobaCat, inspired by Billy Marcus's cat Boba, is a meme token on the Ethereum blockchain with the symbol $PSPS. It mixes fun meme culture with a serious goal of helping animal welfare and pet shelters. By using crypto for good, BobaCat is setting an example in the community on how to support important causes.

https://www.bobacat.io/
https://bobacat.gitbook.io/docs/
https://etherscan.io/token/0x03049b395147713ae53c0617093675b4b86dde78

BobaCat (PSPS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu BobaCat (PSPS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 2.54M
$ 2.54M$ 2.54M
Kokonaistarjonta:
$ 577.17M
$ 577.17M$ 577.17M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 577.17M
$ 577.17M$ 577.17M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 4.40M
$ 4.40M$ 4.40M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.09789
$ 0.09789$ 0.09789
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00017406913220778
$ 0.00017406913220778$ 0.00017406913220778
Nykyinen hinta:
$ 0.0044
$ 0.0044$ 0.0044

BobaCat (PSPS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

BobaCat (PSPS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PSPS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PSPS-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PSPS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PSPS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PSPS-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään BobaCat (PSPS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PSPS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

BobaCat (PSPS) -rahakkeen hintahistoria

PSPS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

PSPS-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne PSPS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PSPS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.