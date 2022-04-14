Peercoin (PPC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Peercoin (PPC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Peercoin (PPC) -rahakkeen tiedot Peercoin is a decentralized digital currency. It is the first blockchain to implement a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism. Peercoin is renowned for its fair distribution through both mining and staking, its commitment to decentralization, and its long-standing stability, all of which contribute to its distinct position in the cryptocurrency ecosystem. Virallinen verkkosivusto: http://www.peercoin.net Valkoinen paperi: https://docs.peercoin.net/ Block Explorer: https://chainz.cryptoid.info/ppc/ Osta PPC-rahaketta nyt!

Peercoin (PPC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Peercoin (PPC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 8.84M $ 8.84M $ 8.84M Kokonaistarjonta: $ 29.74M $ 29.74M $ 29.74M Kierrossa oleva tarjonta: $ 29.74M $ 29.74M $ 29.74M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 8.84M $ 8.84M $ 8.84M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.7388 $ 0.7388 $ 0.7388 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0948585635162 $ 0.0948585635162 $ 0.0948585635162 Nykyinen hinta: $ 0.2974 $ 0.2974 $ 0.2974 Lue lisää Peercoin (PPC) -rahakkeen hinnasta

Peercoin (PPC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Peercoin (PPC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PPC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PPC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PPC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PPC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PPC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Peercoin (PPC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PPC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PPC-rahakkeita MEXCistä nyt!

Peercoin (PPC) -rahakkeen hintahistoria PPC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PPC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PPC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PPC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PPC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PPC-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!