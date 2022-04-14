POOH (POOH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu POOH (POOH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

POOH (POOH) -rahakkeen tiedot POOH launched stealth with no presale, zero taxes, 95% LP burnt and contract renounced, $POOH is for the people - forever. The mission for POOH is to grow, survive and develop organically. Everyone gets an equal chance to own POOH. Virallinen verkkosivusto: https://pooh.money/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xb69753c06bb5c366be51e73bfc0cc2e3dc07e371 Osta POOH-rahaketta nyt!

POOH (POOH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu POOH (POOH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M Kokonaistarjonta: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Kierrossa oleva tarjonta: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000000115 $ 0.000000115 $ 0.000000115 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000000049608571 $ 0.000000000049608571 $ 0.000000000049608571 Nykyinen hinta: $ 0.000000007329 $ 0.000000007329 $ 0.000000007329 Lue lisää POOH (POOH) -rahakkeen hinnasta

POOH (POOH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset POOH (POOH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä POOH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta POOH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät POOH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu POOH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka POOH-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään POOH (POOH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita POOH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan POOH-rahakkeita MEXCistä nyt!

POOH (POOH) -rahakkeen hintahistoria POOH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu POOH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

POOH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne POOH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? POOH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso POOH-rahakkeen hintaennuste nyt!

