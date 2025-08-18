Lisätietoja PLENA-rahakkeesta

PLENA-rahakkeen hintatiedot

PLENA-rahakkeen valkoinen paperi

PLENA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PLENA-rahakkeen tokenomiikka

PLENA-rahakkeen hintaennuste

PLENA-rahakkeen historia

PLENA-osto-opas

PLENA/fiat-valuuttamuunnin

PLENA-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Plena Finance-logo

Plena Finance – hinta (PLENA)

1PLENA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.001844
$0.001844$0.001844
-0.21%1D
USD
Reaaliaikainen Plena Finance (PLENA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:17:24 (UTC+8)

Plena Finance (PLENA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.001614
$ 0.001614$ 0.001614
24 h:n matalin
$ 0.001932
$ 0.001932$ 0.001932
24 h:n korkein

$ 0.001614
$ 0.001614$ 0.001614

$ 0.001932
$ 0.001932$ 0.001932

$ 0.056203910512605156
$ 0.056203910512605156$ 0.056203910512605156

$ 0.000448794929850895
$ 0.000448794929850895$ 0.000448794929850895

+14.25%

-0.21%

-24.65%

-24.65%

Plena Finance (PLENA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001844. Viimeisen 24 tunnin aikana PLENA on vaihdellut alimmillaan $ 0.001614 ja korkeimmillaan $ 0.001932 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PLENA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.056203910512605156, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000448794929850895.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PLENA on muuttunut +14.25% viimeisen tunnin aikana, -0.21% 24 tunnin aikana ja -24.65% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Plena Finance (PLENA) -rahakkeen markkinatiedot

No.4340

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 11.97K
$ 11.97K$ 11.97K

$ 2.77M
$ 2.77M$ 2.77M

0.00
0.00 0.00

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

BSC

Plena Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 11.97K. PLENA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.77M.

Plena Finance (PLENA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Plena Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000388-0.21%
30 päivää$ +0.000987+115.16%
60 päivää$ +0.000961+108.83%
90 päivää$ +0.000329+21.71%
Plena Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PLENA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000388 (-0.21%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Plena Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.000987 (+115.16%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Plena Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PLENA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000961 (+108.83%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Plena Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.000329 (+21.71%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Plena Finance (PLENA)?

Tarkista Plena Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Plena Finance (PLENA)

In the fast-paced cryptocurrency market, Plena is revolutionizing how users self-administer their digital assets. With a focus on user empowerment, Plena is designed to provide full self-custody of their digital assets, leverage cutting edge technology like Account Abstraction, Al, and introduce innovative features such as automated purchasing and crypto portfolios.

Plena Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Plena Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PLENA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Plena Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Plena Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Plena Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Plena Finance (PLENA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Plena Finance (PLENA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Plena Finance-rahakkeelle.

Tarkista Plena Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Plena Finance (PLENA) -rahakkeen tokenomiikka

Plena Finance (PLENA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PLENA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Plena Finance (PLENA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Plena Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Plena Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PLENA paikallisiin valuuttoihin

1 Plena Finance(PLENA) - VND
48.52486
1 Plena Finance(PLENA) - AUD
A$0.0028582
1 Plena Finance(PLENA) - GBP
0.00136456
1 Plena Finance(PLENA) - EUR
0.00158584
1 Plena Finance(PLENA) - USD
$0.001844
1 Plena Finance(PLENA) - MYR
RM0.00778168
1 Plena Finance(PLENA) - TRY
0.07547492
1 Plena Finance(PLENA) - JPY
¥0.272912
1 Plena Finance(PLENA) - ARS
ARS$2.42312664
1 Plena Finance(PLENA) - RUB
0.14857108
1 Plena Finance(PLENA) - INR
0.16092588
1 Plena Finance(PLENA) - IDR
Rp30.22950336
1 Plena Finance(PLENA) - KRW
2.58263264
1 Plena Finance(PLENA) - PHP
0.10542148
1 Plena Finance(PLENA) - EGP
￡E.0.08939712
1 Plena Finance(PLENA) - BRL
R$0.01008668
1 Plena Finance(PLENA) - CAD
C$0.00254472
1 Plena Finance(PLENA) - BDT
0.22426728
1 Plena Finance(PLENA) - NGN
2.83254996
1 Plena Finance(PLENA) - COP
$7.435469
1 Plena Finance(PLENA) - ZAR
R.0.03267568
1 Plena Finance(PLENA) - UAH
0.07593592
1 Plena Finance(PLENA) - VES
Bs0.252628
1 Plena Finance(PLENA) - CLP
$1.78868
1 Plena Finance(PLENA) - PKR
Rs0.51986048
1 Plena Finance(PLENA) - KZT
0.99085496
1 Plena Finance(PLENA) - THB
฿0.06022504
1 Plena Finance(PLENA) - TWD
NT$0.056242
1 Plena Finance(PLENA) - AED
د.إ0.00676748
1 Plena Finance(PLENA) - CHF
Fr0.0014752
1 Plena Finance(PLENA) - HKD
HK$0.01440164
1 Plena Finance(PLENA) - AMD
֏0.7056988
1 Plena Finance(PLENA) - MAD
.د.م0.01661444
1 Plena Finance(PLENA) - MXN
$0.03459344
1 Plena Finance(PLENA) - SAR
ريال0.006915
1 Plena Finance(PLENA) - PLN
0.00674904
1 Plena Finance(PLENA) - RON
лв0.0080214
1 Plena Finance(PLENA) - SEK
kr0.01773928
1 Plena Finance(PLENA) - BGN
лв0.00309792
1 Plena Finance(PLENA) - HUF
Ft0.62956004
1 Plena Finance(PLENA) - CZK
0.03901904
1 Plena Finance(PLENA) - KWD
د.ك0.00056242
1 Plena Finance(PLENA) - ILS
0.00628804
1 Plena Finance(PLENA) - AOA
Kz1.69019196
1 Plena Finance(PLENA) - BHD
.د.ب0.000695188
1 Plena Finance(PLENA) - BMD
$0.001844
1 Plena Finance(PLENA) - DKK
kr0.01185692
1 Plena Finance(PLENA) - HNL
L0.04847876
1 Plena Finance(PLENA) - MUR
0.08432612
1 Plena Finance(PLENA) - NAD
$0.03258348
1 Plena Finance(PLENA) - NOK
kr0.01877192
1 Plena Finance(PLENA) - NZD
$0.00315324
1 Plena Finance(PLENA) - PAB
B/.0.001844
1 Plena Finance(PLENA) - PGK
K0.00763416
1 Plena Finance(PLENA) - QAR
ر.ق0.00671216
1 Plena Finance(PLENA) - RSD
дин.0.18604116

Plena Finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Plena Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Plena Finance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Plena Finance”

Paljonko Plena Finance (PLENA) on arvoltaan tänään?
PLENA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001844 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PLENA-USD-parin nykyinen hinta?
PLENA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.001844. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Plena Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PLENA markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PLENA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PLENA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli PLENA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PLENA saavutti ATH-hinnaksi 0.056203910512605156 USD.
Mikä oli PLENA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PLENA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000448794929850895 USD.
Mikä on PLENA-rahakkeen treidausvolyymi?
PLENA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 11.97K USD.
Nouseeko PLENA tänä vuonna korkeammalle?
PLENA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PLENA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:17:24 (UTC+8)

Plena Finance (PLENA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

PLENA-USD-laskin

Summa

PLENA
PLENA
USD
USD

1 PLENA = 0.001844 USD

Treidaa PLENA-rahaketta

PLENAUSDT
$0.001844
$0.001844$0.001844
-0.21%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu