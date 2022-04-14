Phil (PHIL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Phil (PHIL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Phil (PHIL) -rahakkeen tiedot Phil Token ($PHIL) is a community-driven memecoin focused on trust and collaboration. Created by an experienced developer, $PHIL aims to bring more transparency and secure partnerships in the memecoin space. The goal is to unite the top 50 memecoins and build a stronger, more connected crypto community. Virallinen verkkosivusto: https://www.philtoken.com Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc328a59e7321747aebbc49fd28d1b32c1af8d3b2 Osta PHIL-rahaketta nyt!

Phil (PHIL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Phil (PHIL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00137133903418076 $ 0.00137133903418076 $ 0.00137133903418076 Nykyinen hinta: $ 0.00238 $ 0.00238 $ 0.00238 Lue lisää Phil (PHIL) -rahakkeen hinnasta

Phil (PHIL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Phil (PHIL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PHIL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PHIL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PHIL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PHIL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PHIL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Phil (PHIL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PHIL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PHIL-rahakkeita MEXCistä nyt!

Phil (PHIL) -rahakkeen hintahistoria PHIL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PHIL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PHIL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PHIL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PHIL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PHIL-rahakkeen hintaennuste nyt!

