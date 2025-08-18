Mikä on PAX Gold (PAXG)

Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

PAX Gold on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.



Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”PAX Gold” Paljonko PAX Gold (PAXG) on arvoltaan tänään? PAXG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 3,333.05 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on PAXG-USD-parin nykyinen hinta? $ 3,333.05 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo PAXG -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on PAX Gold-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen PAXG markkina-arvo on $ 939.01M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on PAXG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? PAXG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 281.73K USD . Mikä oli PAXG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? PAXG saavutti ATH-hinnaksi 3,520.3451067525675 USD . Mikä oli PAXG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? PAXG-rahakkeen ATL-hinta oli 1,387.97650287 USD . Mikä on PAXG-rahakkeen treidausvolyymi? PAXG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.75M USD . Nouseeko PAXG tänä vuonna korkeammalle? PAXG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PAXG-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

PAX Gold (PAXG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

