PAX Gold-logo

PAX Gold – hinta (PAXG)

1PAXG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$3,333.04
-0.08%1D
USD
Reaaliaikainen PAX Gold (PAXG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:38:11 (UTC+8)

PAX Gold (PAXG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 3,321.76
24 h:n matalin
$ 3,341.86
24 h:n korkein

$ 3,321.76
$ 3,341.86
$ 3,520.3451067525675
$ 1,387.97650287
+0.03%

-0.08%

+0.16%

+0.16%

PAX Gold (PAXG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 3,333.05. Viimeisen 24 tunnin aikana PAXG on vaihdellut alimmillaan $ 3,321.76 ja korkeimmillaan $ 3,341.86 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PAXG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3,520.3451067525675, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1,387.97650287.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PAXG on muuttunut +0.03% viimeisen tunnin aikana, -0.08% 24 tunnin aikana ja +0.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

PAX Gold (PAXG) -rahakkeen markkinatiedot

No.82

$ 939.01M
$ 2.75M
$ 939.01M
281.73K
--
281,726.813
0.02%

ETH

PAX Gold-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 939.01M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.75M. PAXG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 281.73K ja sen kokonaistarjonta on 281726.813. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 939.01M.

PAX Gold (PAXG) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän PAX Gold-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -2.6686-0.08%
30 päivää$ -96.15-2.81%
60 päivää$ -68.95-2.03%
90 päivää$ -27.77-0.83%
PAX Gold-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PAXG-rahakkeiden hinta muuttui $ -2.6686 (-0.08%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

PAX Gold 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -96.15 (-2.81%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

PAX Gold-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PAXG-rahakkeiden hinta muuttui $ -68.95 (-2.03%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

PAX Gold-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -27.77 (-0.83%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle PAX Gold (PAXG)?

Tarkista PAX Gold-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on PAX Gold (PAXG)

Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

PAX Gold on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja PAX Gold-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PAXG-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue PAX Gold-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään PAX Gold-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

PAX Gold-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon PAX Gold (PAXG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PAX Gold (PAXG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PAX Gold-rahakkeelle.

Tarkista PAX Gold-rahakkeen hintaennuste nyt!

PAX Gold (PAXG) -rahakkeen tokenomiikka

PAX Gold (PAXG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PAXG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

PAX Gold (PAXG) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa PAX Gold:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa PAX Gold MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PAXG paikallisiin valuuttoihin

1 PAX Gold(PAXG) - VND
87,709,210.75
1 PAX Gold(PAXG) - AUD
A$5,166.2275
1 PAX Gold(PAXG) - GBP
2,466.457
1 PAX Gold(PAXG) - EUR
2,866.423
1 PAX Gold(PAXG) - USD
$3,333.05
1 PAX Gold(PAXG) - MYR
RM14,065.471
1 PAX Gold(PAXG) - TRY
136,688.3805
1 PAX Gold(PAXG) - JPY
¥493,291.4
1 PAX Gold(PAXG) - ARS
ARS$4,379,827.683
1 PAX Gold(PAXG) - RUB
268,577.169
1 PAX Gold(PAXG) - INR
290,941.9345
1 PAX Gold(PAXG) - IDR
Rp54,640,155.192
1 PAX Gold(PAXG) - KRW
4,661,603.73
1 PAX Gold(PAXG) - PHP
190,617.1295
1 PAX Gold(PAXG) - EGP
￡E.161,619.5945
1 PAX Gold(PAXG) - BRL
R$18,198.453
1 PAX Gold(PAXG) - CAD
C$4,632.9395
1 PAX Gold(PAXG) - BDT
405,365.541
1 PAX Gold(PAXG) - NGN
5,127,764.103
1 PAX Gold(PAXG) - COP
$13,439,690.8625
1 PAX Gold(PAXG) - ZAR
R.58,961.6545
1 PAX Gold(PAXG) - UAH
137,254.999
1 PAX Gold(PAXG) - VES
Bs456,627.85
1 PAX Gold(PAXG) - CLP
$3,233,058.5
1 PAX Gold(PAXG) - PKR
Rs943,119.828
1 PAX Gold(PAXG) - KZT
1,790,981.087
1 PAX Gold(PAXG) - THB
฿108,824.0825
1 PAX Gold(PAXG) - TWD
NT$101,758.0165
1 PAX Gold(PAXG) - AED
د.إ12,232.2935
1 PAX Gold(PAXG) - CHF
Fr2,666.44
1 PAX Gold(PAXG) - HKD
HK$26,031.1205
1 PAX Gold(PAXG) - AMD
֏1,277,991.3615
1 PAX Gold(PAXG) - MAD
.د.م30,064.111
1 PAX Gold(PAXG) - MXN
$62,494.6875
1 PAX Gold(PAXG) - SAR
ريال12,498.9375
1 PAX Gold(PAXG) - PLN
12,198.963
1 PAX Gold(PAXG) - RON
лв14,498.7675
1 PAX Gold(PAXG) - SEK
kr32,063.941
1 PAX Gold(PAXG) - BGN
лв5,599.524
1 PAX Gold(PAXG) - HUF
Ft1,137,936.6005
1 PAX Gold(PAXG) - CZK
70,527.338
1 PAX Gold(PAXG) - KWD
د.ك1,016.58025
1 PAX Gold(PAXG) - ILS
11,332.37
1 PAX Gold(PAXG) - AOA
Kz3,049,440.7755
1 PAX Gold(PAXG) - BHD
.د.ب1,256.55985
1 PAX Gold(PAXG) - BMD
$3,333.05
1 PAX Gold(PAXG) - DKK
kr21,431.5115
1 PAX Gold(PAXG) - HNL
L87,525.893
1 PAX Gold(PAXG) - MUR
152,420.3765
1 PAX Gold(PAXG) - NAD
$58,994.985
1 PAX Gold(PAXG) - NOK
kr33,930.449
1 PAX Gold(PAXG) - NZD
$5,699.5155
1 PAX Gold(PAXG) - PAB
B/.3,333.05
1 PAX Gold(PAXG) - PGK
K13,965.4795
1 PAX Gold(PAXG) - QAR
ر.ق12,132.302
1 PAX Gold(PAXG) - RSD
дин.336,404.7365

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton PAX Gold toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen PAX Gold-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”PAX Gold”

Paljonko PAX Gold (PAXG) on arvoltaan tänään?
PAXG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 3,333.05 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PAXG-USD-parin nykyinen hinta?
PAXG -USD-parin nykyinen hinta on $ 3,333.05. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on PAX Gold-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PAXG markkina-arvo on $ 939.01M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PAXG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PAXG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 281.73K USD.
Mikä oli PAXG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PAXG saavutti ATH-hinnaksi 3,520.3451067525675 USD.
Mikä oli PAXG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PAXG-rahakkeen ATL-hinta oli 1,387.97650287 USD.
Mikä on PAXG-rahakkeen treidausvolyymi?
PAXG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.75M USD.
Nouseeko PAXG tänä vuonna korkeammalle?
PAXG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PAXG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
PAX Gold (PAXG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

