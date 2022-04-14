OBORTECH (OBORTECH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu OBORTECH (OBORTECH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

OBORTECH (OBORTECH) -rahakkeen tiedot OBORTECH is a decentralized and democratic digital ecosystem pioneering DePIN in the supply chain industry via decentralized data control. It is an all-in-one simple solution to enable a digitized and traceable supply chain for RWA field. OBORTECH has 12 awards from multinational organizations such as Microsoft, Amazon, Google, PwC, World Bank, MIT Accelerator & Poland Prize, Fruit Logistica, Berlin Partner, etc. Virallinen verkkosivusto: https://www.obortech.io/ Valkoinen paperi: https://drive.google.com/file/d/1a9vax2925irEnR5yUVx8ZAGo84ISLEre/view Block Explorer: https://basescan.org/token/0xf83759099dc88f75fc83de854c41e0d9e83ada9b Osta OBORTECH-rahaketta nyt!

OBORTECH (OBORTECH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu OBORTECH (OBORTECH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.047 $ 0.047 $ 0.047 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000417428457116764 $ 0.000417428457116764 $ 0.000417428457116764 Nykyinen hinta: $ 0.00811 $ 0.00811 $ 0.00811 Lue lisää OBORTECH (OBORTECH) -rahakkeen hinnasta

OBORTECH (OBORTECH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset OBORTECH (OBORTECH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OBORTECH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OBORTECH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OBORTECH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OBORTECH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OBORTECH-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään OBORTECH (OBORTECH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OBORTECH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan OBORTECH-rahakkeita MEXCistä nyt!

OBORTECH (OBORTECH) -rahakkeen hintahistoria OBORTECH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OBORTECH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

OBORTECH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne OBORTECH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OBORTECH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso OBORTECH-rahakkeen hintaennuste nyt!

