NUTX Chain-logo

NUTX Chain – hinta (NUTX)

1NUTX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000000014646
$0.000000014646$0.000000014646
+0.97%1D
USD
Reaaliaikainen NUTX Chain (NUTX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 03:06:56 (UTC+8)

NUTX Chain (NUTX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000000014079
$ 0.000000014079$ 0.000000014079
24 h:n matalin
$ 0.000000015326
$ 0.000000015326$ 0.000000015326
24 h:n korkein

$ 0.000000014079
$ 0.000000014079$ 0.000000014079

$ 0.000000015326
$ 0.000000015326$ 0.000000015326

--
----

--
----

+0.12%

+0.97%

+1.30%

+1.30%

NUTX Chain (NUTX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000000014646. Viimeisen 24 tunnin aikana NUTX on vaihdellut alimmillaan $ 0.000000014079 ja korkeimmillaan $ 0.000000015326 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NUTX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NUTX on muuttunut +0.12% viimeisen tunnin aikana, +0.97% 24 tunnin aikana ja +1.30% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NUTX Chain (NUTX) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 189.20K
$ 189.20K$ 189.20K

$ 14.65M
$ 14.65M$ 14.65M

--
----

1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000

SOL

NUTX Chain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 189.20K. NUTX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 1000000000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.65M.

NUTX Chain (NUTX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän NUTX Chain-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000000001407+0.97%
30 päivää$ -0.000000007232-33.06%
60 päivää$ -0.000000020354-58.16%
90 päivää$ -0.000000020354-58.16%
NUTX Chain-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NUTX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000000001407 (+0.97%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

NUTX Chain 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000000007232 (-33.06%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

NUTX Chain-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NUTX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000000020354 (-58.16%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

NUTX Chain-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000000020354 (-58.16%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle NUTX Chain (NUTX)?

Tarkista NUTX Chain-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on NUTX Chain (NUTX)

As the inaugural Layer2 solution within the ecosystem, NUTX is redefining the Meme economy paradigm through its "multi-chain interoperability + zero-gas transactions" framework. Positioned beyond a mere token, NUTX aims to construct a Web3 wealth engine integrating DeFi, GameFi, AI, and cross-chain technologies. Its global expansion strategy, including a "100-City Worldwide Initiative" and ecosystem development programs such as hackathons, drives tangible real-world adoption.

NUTX Chain on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja NUTX Chain-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NUTX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue NUTX Chain-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään NUTX Chain-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

NUTX Chain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NUTX Chain (NUTX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NUTX Chain (NUTX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NUTX Chain-rahakkeelle.

Tarkista NUTX Chain-rahakkeen hintaennuste nyt!

NUTX Chain (NUTX) -rahakkeen tokenomiikka

NUTX Chain (NUTX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NUTX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

NUTX Chain (NUTX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa NUTX Chain:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa NUTX Chain MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NUTX paikallisiin valuuttoihin

NUTX Chain-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton NUTX Chain toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen NUTX Chain-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NUTX Chain”

Paljonko NUTX Chain (NUTX) on arvoltaan tänään?
NUTX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000000014646 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NUTX-USD-parin nykyinen hinta?
NUTX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000000014646. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NUTX Chain-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NUTX markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NUTX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NUTX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli NUTX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NUTX saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli NUTX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NUTX-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on NUTX-rahakkeen treidausvolyymi?
NUTX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 189.20K USD.
Nouseeko NUTX tänä vuonna korkeammalle?
NUTX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NUTX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 03:06:56 (UTC+8)

