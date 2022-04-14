Nexum (NEXM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Nexum (NEXM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Nexum (NEXM) -rahakkeen tiedot Nexum is a blockchain-enabled financial services business, a multi-chain "Layer 3", driving innovation in the bank disintermediation and financial transmission processes. Nexum will utilize the shipping industry as the first use case for their products providing reliable and efficient financing to traders serving in the maritime trade. Virallinen verkkosivusto: https://nexum.ai Valkoinen paperi: https://nexum.ai/document/nxm_white_paper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe831F96A7a1DcE1aa2EB760b1e296c6A74CaA9d5 Osta NEXM-rahaketta nyt!

Nexum (NEXM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Nexum (NEXM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 72.51M $ 72.51M $ 72.51M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.21 $ 0.21 $ 0.21 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000666810527759697 $ 0.000666810527759697 $ 0.000666810527759697 Nykyinen hinta: $ 0.014501 $ 0.014501 $ 0.014501 Lue lisää Nexum (NEXM) -rahakkeen hinnasta

Nexum (NEXM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Nexum (NEXM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NEXM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NEXM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NEXM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NEXM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Nexum (NEXM) -rahakkeen hintahistoria NEXM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NEXM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NEXM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NEXM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NEXM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NEXM-rahakkeen hintaennuste nyt!

