Lisätietoja NETX-rahakkeesta
NETX-rahakkeen hintatiedot
Mikä on NETX
NETX-rahakkeen valkoinen paperi
NETX-rahakkeen virallinen verkkosivusto
NETX-rahakkeen tokenomiikka
NETX-rahakkeen hintaennuste
NETX-rahakkeen historia
NETX-osto-opas
NETX/fiat-valuuttamuunnin
NETX-rahakkeen spot
Esimarkkinat
Ansaitse
Airdrop+
Uutiset
Blogi
Ohjeet
NetX (NETX) -rahakkeen tokenomiikka
NetX (NETX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu NetX (NETX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
NetX (NETX) -rahakkeen tiedot
NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.
NetX (NETX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
NetX (NETX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä NETX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NETX-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät NETX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NETX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Kuinka NETX-rahaketta ostetaan
Oletko kiinnostunut lisäämään NetX (NETX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NETX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.
NetX (NETX) -rahakkeen hintahistoria
NETX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
NETX-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne NETX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NETX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.
Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö
Osta NetX (NETX) -rahaketta
Summa
1 NETX = 0.8471 USD
Treidaa NetX (NETX) -rahaketta
KUUMAT
Tällä hetkellä trendaavat kryptovaluutat, jotka ovat saaneet merkittävää huomiota markkinoilla
SUURIN volyymi
Kryptovaluutat, joilla on suurin treidausvolyymi
Vasta lisätyt
Äskettäin listatut kryptovaluutat, joita voi treidata
Suurimmat voittajat
Kryptoalan 24 tunnin suurimmat voittajat, joita jokaisen treidaajan tulisi pitää silmällä