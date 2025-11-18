NetX (NETX) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu NetX (NETX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 07:08:50 (UTC+8)
USD

NetX (NETX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu NetX (NETX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 14.13M
Kokonaistarjonta:
$ 20.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 16.68M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 16.94M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.99
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.658241367627642
Nykyinen hinta:
$ 0.8471
NetX (NETX) -rahakkeen tiedot

NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.netx.world/
Valkoinen paperi:
https://netx.gitbook.io/netx-docs
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x4c32964715e9a42F8d119bFA8917d57822d3aDF1

NetX (NETX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

NetX (NETX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä NETX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NETX-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät NETX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NETX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NETX-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään NetX (NETX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NETX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

NetX (NETX) -rahakkeen hintahistoria

NETX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

NETX-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne NETX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NETX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

