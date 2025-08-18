Mexc Staked SOL (MXSOL) -rahakkeen hintatiedot (USD)
Mexc Staked SOL (MXSOL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 181,49. Viimeisen 24 tunnin aikana MXSOL on vaihdellut alimmillaan $ 181,21 ja korkeimmillaan $ 190,56 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MXSOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MXSOL on muuttunut -0,37% viimeisen tunnin aikana, -2,33% 24 tunnin aikana ja -4,54% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Mexc Staked SOL (MXSOL) -rahakkeen markkinatiedot
$ 68,92K
$ 68,92K$ 68,92K
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
SOL
Mexc Staked SOL-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 68,92K. MXSOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on --. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on --.
Mexc Staked SOL (MXSOL) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Mexc Staked SOL-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -4,3296
-2,33%
30 päivää
$ -7,42
-3,93%
60 päivää
$ +50,78
+38,84%
90 päivää
$ +31,49
+20,99%
Mexc Staked SOL-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään MXSOL-rahakkeiden hinta muuttui $ -4,3296 (-2,33%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Mexc Staked SOL 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -7,42 (-3,93%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Mexc Staked SOL-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MXSOL-rahakkeiden hinta muuttui $ +50,78 (+38,84%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Mexc Staked SOL-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +31,49 (+20,99%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Mexc Staked SOL (MXSOL)?
MXSOL is a liquid staking token (LST) for Solana, supported by the MEXC exchange. When you stake SOL on MEXC, you receive MXSOL tokens, which represent your staked SOL in the MEXC staking pool. These tokens act as receipts and can later be redeemed for SOL and rewards earned.
Mexc Staked SOL on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Mexc Staked SOL-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista MXSOL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Mexc Staked SOL-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Mexc Staked SOL-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Mexc Staked SOL-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Mexc Staked SOL (MXSOL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Mexc Staked SOL (MXSOL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Mexc Staked SOL-rahakkeelle.
Mexc Staked SOL (MXSOL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MXSOL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Mexc Staked SOL (MXSOL) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Mexc Staked SOL:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Mexc Staked SOL MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.