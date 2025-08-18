Lisätietoja MXSOL-rahakkeesta

Mexc Staked SOL-logo

Mexc Staked SOL – hinta (MXSOL)

1MXSOL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$181,49
$181,49
-2,33%1D
USD
Reaaliaikainen Mexc Staked SOL (MXSOL) -hintakaavio
Mexc Staked SOL (MXSOL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 181,21
$ 181,21$ 181,21
24 h:n matalin
$ 190,56
$ 190,56$ 190,56
24 h:n korkein

$ 181,21
$ 181,21$ 181,21

$ 190,56
$ 190,56$ 190,56

--
----

--
----

-0,37%

-2,33%

-4,54%

-4,54%

Mexc Staked SOL (MXSOL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 181,49. Viimeisen 24 tunnin aikana MXSOL on vaihdellut alimmillaan $ 181,21 ja korkeimmillaan $ 190,56 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MXSOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MXSOL on muuttunut -0,37% viimeisen tunnin aikana, -2,33% 24 tunnin aikana ja -4,54% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Mexc Staked SOL (MXSOL) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 68,92K
$ 68,92K$ 68,92K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Mexc Staked SOL-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 68,92K. MXSOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on --. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on --.

Mexc Staked SOL (MXSOL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Mexc Staked SOL-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -4,3296-2,33%
30 päivää$ -7,42-3,93%
60 päivää$ +50,78+38,84%
90 päivää$ +31,49+20,99%
Mexc Staked SOL-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MXSOL-rahakkeiden hinta muuttui $ -4,3296 (-2,33%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Mexc Staked SOL 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -7,42 (-3,93%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Mexc Staked SOL-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MXSOL-rahakkeiden hinta muuttui $ +50,78 (+38,84%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Mexc Staked SOL-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +31,49 (+20,99%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Mexc Staked SOL (MXSOL)?

Tarkista Mexc Staked SOL-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Mexc Staked SOL (MXSOL)

MXSOL is a liquid staking token (LST) for Solana, supported by the MEXC exchange. When you stake SOL on MEXC, you receive MXSOL tokens, which represent your staked SOL in the MEXC staking pool. These tokens act as receipts and can later be redeemed for SOL and rewards earned.

Mexc Staked SOL on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Mexc Staked SOL-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MXSOL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Mexc Staked SOL-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Mexc Staked SOL-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Mexc Staked SOL-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Mexc Staked SOL (MXSOL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Mexc Staked SOL (MXSOL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Mexc Staked SOL-rahakkeelle.

Tarkista Mexc Staked SOL-rahakkeen hintaennuste nyt!

Mexc Staked SOL (MXSOL) -rahakkeen tokenomiikka

Mexc Staked SOL (MXSOL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MXSOL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Mexc Staked SOL (MXSOL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Mexc Staked SOL:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Mexc Staked SOL MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MXSOL paikallisiin valuuttoihin

1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - VND
4.775.909,35
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - AUD
A$281,3095
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - GBP
134,3026
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - EUR
156,0814
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - USD
$181,49
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - MYR
RM765,8878
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - TRY
7.442,9049
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - JPY
¥26.860,52
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - ARS
ARS$238.488,7494
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - RUB
14.620,8344
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - INR
15.842,2621
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - IDR
Rp2.975.245,4256
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - KRW
253.831,914
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - PHP
10.379,4131
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - EGP
￡E.8.798,6352
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - BRL
R$992,7503
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - CAD
C$252,2711
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - BDT
22.072,8138
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - NGN
279.215,1054
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - COP
$731.813,0525
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - ZAR
R.3.210,5581
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - UAH
7.473,7582
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - VES
Bs24.864,13
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - CLP
$176.045,3
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - PKR
Rs51.354,4104
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - KZT
97.521,8366
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - THB
฿5.920,2038
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - TWD
NT$5.540,8897
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - AED
د.إ666,0683
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - CHF
Fr145,192
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - HKD
HK$1.417,4369
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - AMD
֏69.588,7107
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - MAD
.د.م1.635,2249
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - MXN
$3.402,9375
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - SAR
ريال680,5875
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - PLN
664,2534
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - RON
лв789,4815
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - SEK
kr1.745,9338
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - BGN
лв304,9032
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - HUF
Ft61.962,5009
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - CZK
3.840,3284
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - KWD
د.ك55,35445
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - ILS
617,066
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - AOA
Kz166.047,0159
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - BHD
.د.ب68,42173
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - BMD
$181,49
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - DKK
kr1.166,9807
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - HNL
L4.765,9274
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - MUR
8.299,5377
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - NAD
$3.212,373
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - NOK
kr1.847,5682
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - NZD
$310,3479
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - PAB
B/.181,49
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - PGK
K760,4431
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - QAR
ر.ق660,6236
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) - RSD
дин.18.317,7857

Mexc Staked SOL-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Mexc Staked SOL toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Mexc Staked SOL-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Mexc Staked SOL”

Paljonko Mexc Staked SOL (MXSOL) on arvoltaan tänään?
MXSOL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 181,49 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MXSOL-USD-parin nykyinen hinta?
MXSOL -USD-parin nykyinen hinta on $ 181,49. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Mexc Staked SOL-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MXSOL markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MXSOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MXSOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli MXSOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MXSOL saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli MXSOL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MXSOL-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on MXSOL-rahakkeen treidausvolyymi?
MXSOL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 68,92K USD.
Nouseeko MXSOL tänä vuonna korkeammalle?
MXSOL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MXSOL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Mexc Staked SOL (MXSOL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

MXSOL-USD-laskin

Summa

MXSOL
MXSOL
USD
USD

1 MXSOL = 181,49 USD

Treidaa MXSOL-rahaketta

MXSOLUSDT
$181,49
$181,49$181,49
-2,29%

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu