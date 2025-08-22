DeFi Index (MX04) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MX04 on vaihdellut alimmillaan -- ja korkeimmillaan -- välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MX04-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MX04 on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -- viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
DeFi Index (MX04) -rahakkeen markkinatiedot
DeFi Index-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MX04-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on --. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on --.
DeFi Index (MX04) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän DeFi Index-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
No Data
DeFi Index-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään MX04-rahakkeiden hinta muuttui -- (--), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
DeFi Index 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut -- (--) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
DeFi Index-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MX04-rahakkeiden hinta muuttui -- (--), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
DeFi Index-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui -- (--) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Mikä on DeFi Index (MX04)
DeFi Index on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja DeFi Index-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista MX04-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue DeFi Index-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään DeFi Index-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
DeFi Index-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon DeFi Index (MX04) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DeFi Index (MX04) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DeFi Index-rahakkeelle.
DeFi Index (MX04) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MX04-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
DeFi Index (MX04) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa DeFi Index:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa DeFi Index MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
MX04 paikallisiin valuuttoihin
Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ” DeFi Index”
Paljonko DeFi Index (MX04) on arvoltaan tänään?
MX04-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on -- USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MX04-USD-parin nykyinen hinta?
MX04 -USD-parin nykyinen hinta on --. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DeFi Index-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MX04 markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MX04-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MX04-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli MX04-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MX04 saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli MX04-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MX04-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on MX04-rahakkeen treidausvolyymi?
MX04-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MX04 tänä vuonna korkeammalle?
MX04 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MX04-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 03:03:13 (UTC+8)
DeFi Index (MX04) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä
Aika (UTC+8)
Tyyppi
Tiedot
08-22 14:14:00
Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00
Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00
Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00
Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00
Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00
Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
