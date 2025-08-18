Banana Gun (BANANA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 21.87. Viimeisen 24 tunnin aikana BANANA on vaihdellut alimmillaan $ 21.66 ja korkeimmillaan $ 23.09 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BANANA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 78.69544217538915, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 4.913122153494544.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BANANA on muuttunut +0.09% viimeisen tunnin aikana, +0.18% 24 tunnin aikana ja -11.50% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Banana Gun (BANANA) -rahakkeen markkinatiedot
No.396
$ 87.58M
$ 87.58M
$ 1.28M
$ 1.28M
$ 218.70M
$ 218.70M
4.00M
4.00M
10,000,000
10,000,000
8,453,203.99463985
8,453,203.99463985
40.04%
ETH
Banana Gun-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 87.58M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.28M. BANANA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.00M ja sen kokonaistarjonta on 8453203.99463985. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 218.70M.
Banana Gun (BANANA) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Banana Gun-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0393
+0.18%
30 päivää
$ -7.56
-25.69%
60 päivää
$ +7.81
+55.54%
90 päivää
$ -1.28
-5.53%
Banana Gun-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään BANANA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0393 (+0.18%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Banana Gun 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -7.56 (-25.69%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Banana Gun-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BANANA-rahakkeiden hinta muuttui $ +7.81 (+55.54%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Banana Gun-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -1.28 (-5.53%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Banana Gun (BANANA)?
Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.
Banana Gun on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Banana Gun-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista BANANA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Banana Gun-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Banana Gun-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Banana Gun-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Banana Gun (BANANA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Banana Gun (BANANA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Banana Gun-rahakkeelle.
Banana Gun (BANANA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BANANA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Banana Gun (BANANA) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Banana Gun:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Banana Gun MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.