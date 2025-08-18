Mikä on Banana Gun (BANANA)

Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

Banana Gun on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.



Banana Gun (BANANA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Banana Gun:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Banana Gun” Paljonko Banana Gun (BANANA) on arvoltaan tänään? BANANA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 21.87 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on BANANA-USD-parin nykyinen hinta? $ 21.87 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo BANANA -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Banana Gun-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen BANANA markkina-arvo on $ 87.58M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on BANANA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? BANANA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.00M USD . Mikä oli BANANA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? BANANA saavutti ATH-hinnaksi 78.69544217538915 USD . Mikä oli BANANA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? BANANA-rahakkeen ATL-hinta oli 4.913122153494544 USD . Mikä on BANANA-rahakkeen treidausvolyymi? BANANA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.28M USD . Nouseeko BANANA tänä vuonna korkeammalle? BANANA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BANANA-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Banana Gun (BANANA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

