Banana Gun

Banana Gun – hinta (BANANA)

1BANANA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$21.87
$21.87$21.87
+0.18%1D
USD
Reaaliaikainen Banana Gun (BANANA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:39:02 (UTC+8)

Banana Gun (BANANA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 21.66
$ 21.66$ 21.66
24 h:n matalin
$ 23.09
$ 23.09$ 23.09
24 h:n korkein

$ 21.66
$ 21.66$ 21.66

$ 23.09
$ 23.09$ 23.09

$ 78.69544217538915
$ 78.69544217538915$ 78.69544217538915

$ 4.913122153494544
$ 4.913122153494544$ 4.913122153494544

+0.09%

+0.18%

-11.50%

-11.50%

Banana Gun (BANANA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 21.87. Viimeisen 24 tunnin aikana BANANA on vaihdellut alimmillaan $ 21.66 ja korkeimmillaan $ 23.09 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BANANA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 78.69544217538915, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 4.913122153494544.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BANANA on muuttunut +0.09% viimeisen tunnin aikana, +0.18% 24 tunnin aikana ja -11.50% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Banana Gun (BANANA) -rahakkeen markkinatiedot

No.396

$ 87.58M
$ 87.58M$ 87.58M

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

$ 218.70M
$ 218.70M$ 218.70M

4.00M
4.00M 4.00M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

8,453,203.99463985
8,453,203.99463985 8,453,203.99463985

40.04%

ETH

Banana Gun-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 87.58M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.28M. BANANA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.00M ja sen kokonaistarjonta on 8453203.99463985. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 218.70M.

Banana Gun (BANANA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Banana Gun-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0393+0.18%
30 päivää$ -7.56-25.69%
60 päivää$ +7.81+55.54%
90 päivää$ -1.28-5.53%
Banana Gun-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BANANA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0393 (+0.18%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Banana Gun 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -7.56 (-25.69%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Banana Gun-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BANANA-rahakkeiden hinta muuttui $ +7.81 (+55.54%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Banana Gun-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -1.28 (-5.53%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Banana Gun (BANANA)?

Tarkista Banana Gun-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Banana Gun (BANANA)

Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

Banana Gun on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Banana Gun-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BANANA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Banana Gun-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Banana Gun-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Banana Gun-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Banana Gun (BANANA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Banana Gun (BANANA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Banana Gun-rahakkeelle.

Tarkista Banana Gun-rahakkeen hintaennuste nyt!

Banana Gun (BANANA) -rahakkeen tokenomiikka

Banana Gun (BANANA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BANANA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Banana Gun (BANANA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Banana Gun:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Banana Gun MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BANANA paikallisiin valuuttoihin

1 Banana Gun(BANANA) - VND
575,509.05
1 Banana Gun(BANANA) - AUD
A$33.8985
1 Banana Gun(BANANA) - GBP
16.1838
1 Banana Gun(BANANA) - EUR
18.8082
1 Banana Gun(BANANA) - USD
$21.87
1 Banana Gun(BANANA) - MYR
RM92.2914
1 Banana Gun(BANANA) - TRY
895.1391
1 Banana Gun(BANANA) - JPY
¥3,236.76
1 Banana Gun(BANANA) - ARS
ARS$28,738.4922
1 Banana Gun(BANANA) - RUB
1,762.2846
1 Banana Gun(BANANA) - INR
1,909.4697
1 Banana Gun(BANANA) - IDR
Rp358,524.5328
1 Banana Gun(BANANA) - KRW
30,630.2472
1 Banana Gun(BANANA) - PHP
1,250.3079
1 Banana Gun(BANANA) - EGP
￡E.1,060.2576
1 Banana Gun(BANANA) - BRL
R$119.6289
1 Banana Gun(BANANA) - CAD
C$30.1806
1 Banana Gun(BANANA) - BDT
2,659.8294
1 Banana Gun(BANANA) - NGN
33,594.2883
1 Banana Gun(BANANA) - COP
$88,185.3075
1 Banana Gun(BANANA) - ZAR
R.387.9738
1 Banana Gun(BANANA) - UAH
900.6066
1 Banana Gun(BANANA) - VES
Bs2,996.19
1 Banana Gun(BANANA) - CLP
$21,213.9
1 Banana Gun(BANANA) - PKR
Rs6,165.5904
1 Banana Gun(BANANA) - KZT
11,751.6258
1 Banana Gun(BANANA) - THB
฿714.2742
1 Banana Gun(BANANA) - TWD
NT$667.035
1 Banana Gun(BANANA) - AED
د.إ80.2629
1 Banana Gun(BANANA) - CHF
Fr17.496
1 Banana Gun(BANANA) - HKD
HK$170.8047
1 Banana Gun(BANANA) - AMD
֏8,369.649
1 Banana Gun(BANANA) - MAD
.د.م197.0487
1 Banana Gun(BANANA) - MXN
$410.2812
1 Banana Gun(BANANA) - SAR
ريال82.0125
1 Banana Gun(BANANA) - PLN
80.0442
1 Banana Gun(BANANA) - RON
лв95.1345
1 Banana Gun(BANANA) - SEK
kr210.3894
1 Banana Gun(BANANA) - BGN
лв36.7416
1 Banana Gun(BANANA) - HUF
Ft7,466.6367
1 Banana Gun(BANANA) - CZK
462.7692
1 Banana Gun(BANANA) - KWD
د.ك6.67035
1 Banana Gun(BANANA) - ILS
74.5767
1 Banana Gun(BANANA) - AOA
Kz20,045.8233
1 Banana Gun(BANANA) - BHD
.د.ب8.24499
1 Banana Gun(BANANA) - BMD
$21.87
1 Banana Gun(BANANA) - DKK
kr140.4054
1 Banana Gun(BANANA) - HNL
L574.9623
1 Banana Gun(BANANA) - MUR
1,000.1151
1 Banana Gun(BANANA) - NAD
$386.4429
1 Banana Gun(BANANA) - NOK
kr222.6366
1 Banana Gun(BANANA) - NZD
$37.3977
1 Banana Gun(BANANA) - PAB
B/.21.87
1 Banana Gun(BANANA) - PGK
K90.5418
1 Banana Gun(BANANA) - QAR
ر.ق79.6068
1 Banana Gun(BANANA) - RSD
дин.2,207.1204

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Banana Gun toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Banana Gun-verkkosivusto
Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Banana Gun”

Paljonko Banana Gun (BANANA) on arvoltaan tänään?
BANANA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 21.87 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BANANA-USD-parin nykyinen hinta?
BANANA -USD-parin nykyinen hinta on $ 21.87. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Banana Gun-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BANANA markkina-arvo on $ 87.58M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BANANA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BANANA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.00M USD.
Mikä oli BANANA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BANANA saavutti ATH-hinnaksi 78.69544217538915 USD.
Mikä oli BANANA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BANANA-rahakkeen ATL-hinta oli 4.913122153494544 USD.
Mikä on BANANA-rahakkeen treidausvolyymi?
BANANA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.28M USD.
Nouseeko BANANA tänä vuonna korkeammalle?
BANANA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BANANA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:39:02 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

