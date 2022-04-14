MVL (MVL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MVL (MVL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MVL (MVL) -rahakkeen tiedot We build a sustainable Web3 mobility ecosystem. MVL, our native token, incentivizes users who participate in our mobility platform(TADA(Taxi), ONiON(E-Vehicle), Clutch(Wallet)) and more utility is being added to MVL within the NFT and Game ecosystem. Virallinen verkkosivusto: http://mvlchain.io Valkoinen paperi: https://docs.mvlchain.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa849eaae994fb86afa73382e9bd88c2b6b18dc71 Osta MVL-rahaketta nyt!

MVL (MVL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MVL (MVL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 86.27M $ 86.27M $ 86.27M Kokonaistarjonta: $ 30.00B $ 30.00B $ 30.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 27.05B $ 27.05B $ 27.05B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 95.67M $ 95.67M $ 95.67M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0142 $ 0.0142 $ 0.0142 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000161802782004 $ 0.000161802782004 $ 0.000161802782004 Nykyinen hinta: $ 0.003189 $ 0.003189 $ 0.003189 Lue lisää MVL (MVL) -rahakkeen hinnasta

MVL (MVL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MVL (MVL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MVL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MVL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MVL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MVL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MVL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MVL (MVL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MVL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MVL-rahakkeita MEXCistä nyt!

MVL (MVL) -rahakkeen hintahistoria MVL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MVL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MVL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MVL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MVL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MVL-rahakkeen hintaennuste nyt!

