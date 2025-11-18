MTP (MTP) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu MTP (MTP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:42:44 (UTC+8)
USD

MTP (MTP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu MTP (MTP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 590.30K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 880.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 670.80K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0648
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000592581178461329
Nykyinen hinta:
$ 0.0006708
MTP (MTP) -rahakkeen tiedot

Multiple Network is a Web3 Private Acceleration Solution for AI that provides privacy protection and data acceleration services based on P2P and SD-WAN technologies. By aggregating the bandwidth of distributed nodes, it offers anonymous communication and encrypted transmission services.

Virallinen verkkosivusto:
https://multiple.cc/
Valkoinen paperi:
https://multiple-network.gitbook.io/multiple-network
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x83330d159c9a4b09e6717feefef7a634b70d216a

MTP (MTP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

MTP (MTP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MTP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MTP-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MTP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MTP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MTP-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään MTP (MTP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MTP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

MTP (MTP) -rahakkeen hintahistoria

MTP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

MTP-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MTP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MTP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

