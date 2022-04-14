Mocaverse (MOCA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Mocaverse (MOCA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Mocaverse (MOCA) -rahakkeen tiedot $MOCA is the underlying resource that powers the Moca Network, an interoperable consumer network with a pre-existing ecosystem of 450+ companies seeded by Mocaverse and Animoca Brands. With $MOCA, users can gain access to and participate in consumer dApps in key cultural verticals like gaming, sports, music, and IP. This is enabled by Mocaverse’s interoperable infrastructure layer of Account, Identity, Points, and Reputation. Virallinen verkkosivusto: https://moca.network/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf944e35f95e819e752f3ccb5faf40957d311e8c5 Osta MOCA-rahaketta nyt!

Mocaverse (MOCA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Mocaverse (MOCA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 260.46M $ 260.46M $ 260.46M Kokonaistarjonta: $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B Kierrossa oleva tarjonta: $ 3.63B $ 3.63B $ 3.63B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 638.67M $ 638.67M $ 638.67M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.48868 $ 0.48868 $ 0.48868 Kaikkien aikojen alin: $ 0.06047180011608889 $ 0.06047180011608889 $ 0.06047180011608889 Nykyinen hinta: $ 0.07185 $ 0.07185 $ 0.07185 Lue lisää Mocaverse (MOCA) -rahakkeen hinnasta

Mocaverse (MOCA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Mocaverse (MOCA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MOCA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MOCA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MOCA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MOCA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MOCA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Mocaverse (MOCA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MOCA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MOCA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Mocaverse (MOCA) -rahakkeen hintahistoria MOCA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MOCA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MOCA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MOCA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MOCA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MOCA-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!