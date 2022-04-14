MINIMA (MINIMA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MINIMA (MINIMA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MINIMA (MINIMA) -rahakkeen tiedot The embedded blockchain. The only Layer 1 Protocol that allows any device to run a full constructing and validaing node. Utilizing Minima, any edge device can become it’s own economic agent to securely communicate, and seamlessly create, manage and send tokens. Minima has a growing ecosystem of partners within Web3 and Web2 to deliver use case for #DePIN #RWA #AI and #Enterprise. Virallinen verkkosivusto: https://www.minima.global/ Valkoinen paperi: https://docs.minima.global/minima_pdfs/Minima_Whitepaper_v11.pdf Block Explorer: https://block.minima.global Osta MINIMA-rahaketta nyt!

MINIMA (MINIMA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MINIMA (MINIMA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 9.52M $ 9.52M $ 9.52M Kokonaistarjonta: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Kierrossa oleva tarjonta: $ 402.67M $ 402.67M $ 402.67M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 23.63M $ 23.63M $ 23.63M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.15902 $ 0.15902 $ 0.15902 Kaikkien aikojen alin: $ 0.010783581541609933 $ 0.010783581541609933 $ 0.010783581541609933 Nykyinen hinta: $ 0.02363 $ 0.02363 $ 0.02363 Lue lisää MINIMA (MINIMA) -rahakkeen hinnasta

MINIMA (MINIMA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MINIMA (MINIMA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MINIMA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MINIMA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MINIMA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MINIMA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MINIMA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MINIMA (MINIMA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MINIMA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MINIMA-rahakkeita MEXCistä nyt!

MINIMA (MINIMA) -rahakkeen hintahistoria MINIMA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MINIMA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MINIMA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MINIMA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MINIMA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MINIMA-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!