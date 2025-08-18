Micro GPT (MICRO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000914. Viimeisen 24 tunnin aikana MICRO on vaihdellut alimmillaan $ 0.000869 ja korkeimmillaan $ 0.00112 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MICRO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.055855382276555225, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000476789213184707.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MICRO on muuttunut -0.55% viimeisen tunnin aikana, -0.54% 24 tunnin aikana ja -28.60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Micro GPT (MICRO) -rahakkeen markkinatiedot
No.2268
$ 685.03K
$ 685.03K$ 685.03K
$ 18.61K
$ 18.61K$ 18.61K
$ 914.00K
$ 914.00K$ 914.00K
749.49M
749.49M 749.49M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
74.94%
ETH
Micro GPT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 685.03K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 18.61K. MICRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 749.49M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 914.00K.
Micro GPT (MICRO) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Micro GPT-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00000496
-0.54%
30 päivää
$ -0.000395
-30.18%
60 päivää
$ -0.00023
-20.11%
90 päivää
$ -0.002186
-70.52%
Micro GPT-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään MICRO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000496 (-0.54%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Micro GPT 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000395 (-30.18%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Micro GPT-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MICRO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00023 (-20.11%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Micro GPT-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002186 (-70.52%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Micro GPT (MICRO)?
MicroGPT is an advanced AI platform designed to streamline and democratize software development for developers of all levels. Offering real-time coding suggestions, IDE integration, and a unique "Code to Earn" rewards system, MicroGPT empowers users to code efficiently and collaboratively across mobile, web, and desktop. With an emphasis on accessibility and productivity,
Micro GPT on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Micro GPT-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista MICRO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Micro GPT-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Micro GPT-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Micro GPT-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Micro GPT (MICRO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Micro GPT (MICRO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Micro GPT-rahakkeelle.
Micro GPT (MICRO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MICRO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Micro GPT (MICRO) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Micro GPT:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Micro GPT MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.