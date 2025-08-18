Lisätietoja MICRO-rahakkeesta

MICRO-rahakkeen hintatiedot

MICRO-rahakkeen valkoinen paperi

MICRO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MICRO-rahakkeen tokenomiikka

MICRO-rahakkeen hintaennuste

MICRO-rahakkeen historia

MICRO-osto-opas

MICRO/fiat-valuuttamuunnin

MICRO-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Micro GPT-logo

Micro GPT – hinta (MICRO)

1MICRO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000914
$0.000914$0.000914
-0.54%1D
USD
Reaaliaikainen Micro GPT (MICRO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:18:15 (UTC+8)

Micro GPT (MICRO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000869
$ 0.000869$ 0.000869
24 h:n matalin
$ 0.00112
$ 0.00112$ 0.00112
24 h:n korkein

$ 0.000869
$ 0.000869$ 0.000869

$ 0.00112
$ 0.00112$ 0.00112

$ 0.055855382276555225
$ 0.055855382276555225$ 0.055855382276555225

$ 0.000476789213184707
$ 0.000476789213184707$ 0.000476789213184707

-0.55%

-0.54%

-28.60%

-28.60%

Micro GPT (MICRO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000914. Viimeisen 24 tunnin aikana MICRO on vaihdellut alimmillaan $ 0.000869 ja korkeimmillaan $ 0.00112 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MICRO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.055855382276555225, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000476789213184707.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MICRO on muuttunut -0.55% viimeisen tunnin aikana, -0.54% 24 tunnin aikana ja -28.60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Micro GPT (MICRO) -rahakkeen markkinatiedot

No.2268

$ 685.03K
$ 685.03K$ 685.03K

$ 18.61K
$ 18.61K$ 18.61K

$ 914.00K
$ 914.00K$ 914.00K

749.49M
749.49M 749.49M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

74.94%

ETH

Micro GPT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 685.03K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 18.61K. MICRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 749.49M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 914.00K.

Micro GPT (MICRO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Micro GPT-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000496-0.54%
30 päivää$ -0.000395-30.18%
60 päivää$ -0.00023-20.11%
90 päivää$ -0.002186-70.52%
Micro GPT-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MICRO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000496 (-0.54%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Micro GPT 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000395 (-30.18%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Micro GPT-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MICRO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00023 (-20.11%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Micro GPT-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002186 (-70.52%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Micro GPT (MICRO)?

Tarkista Micro GPT-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Micro GPT (MICRO)

MicroGPT is an advanced AI platform designed to streamline and democratize software development for developers of all levels. Offering real-time coding suggestions, IDE integration, and a unique "Code to Earn" rewards system, MicroGPT empowers users to code efficiently and collaboratively across mobile, web, and desktop. With an emphasis on accessibility and productivity,

Micro GPT on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Micro GPT-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MICRO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Micro GPT-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Micro GPT-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Micro GPT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Micro GPT (MICRO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Micro GPT (MICRO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Micro GPT-rahakkeelle.

Tarkista Micro GPT-rahakkeen hintaennuste nyt!

Micro GPT (MICRO) -rahakkeen tokenomiikka

Micro GPT (MICRO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MICRO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Micro GPT (MICRO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Micro GPT:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Micro GPT MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MICRO paikallisiin valuuttoihin

1 Micro GPT(MICRO) - VND
24.05191
1 Micro GPT(MICRO) - AUD
A$0.0014167
1 Micro GPT(MICRO) - GBP
0.00067636
1 Micro GPT(MICRO) - EUR
0.00078604
1 Micro GPT(MICRO) - USD
$0.000914
1 Micro GPT(MICRO) - MYR
RM0.00385708
1 Micro GPT(MICRO) - TRY
0.03741002
1 Micro GPT(MICRO) - JPY
¥0.135272
1 Micro GPT(MICRO) - ARS
ARS$1.19946962
1 Micro GPT(MICRO) - RUB
0.07364098
1 Micro GPT(MICRO) - INR
0.07981048
1 Micro GPT(MICRO) - IDR
Rp14.98360416
1 Micro GPT(MICRO) - KRW
1.28011184
1 Micro GPT(MICRO) - PHP
0.05224424
1 Micro GPT(MICRO) - EGP
￡E.0.04431072
1 Micro GPT(MICRO) - BRL
R$0.00499958
1 Micro GPT(MICRO) - CAD
C$0.00126132
1 Micro GPT(MICRO) - BDT
0.11116068
1 Micro GPT(MICRO) - NGN
1.40398626
1 Micro GPT(MICRO) - COP
$3.6854765
1 Micro GPT(MICRO) - ZAR
R.0.01619608
1 Micro GPT(MICRO) - UAH
0.03763852
1 Micro GPT(MICRO) - VES
Bs0.125218
1 Micro GPT(MICRO) - CLP
$0.88658
1 Micro GPT(MICRO) - PKR
Rs0.25767488
1 Micro GPT(MICRO) - KZT
0.49112876
1 Micro GPT(MICRO) - THB
฿0.02985124
1 Micro GPT(MICRO) - TWD
NT$0.02786786
1 Micro GPT(MICRO) - AED
د.إ0.00335438
1 Micro GPT(MICRO) - CHF
Fr0.0007312
1 Micro GPT(MICRO) - HKD
HK$0.00713834
1 Micro GPT(MICRO) - AMD
֏0.3497878
1 Micro GPT(MICRO) - MAD
.د.م0.00823514
1 Micro GPT(MICRO) - MXN
$0.0171375
1 Micro GPT(MICRO) - SAR
ريال0.0034275
1 Micro GPT(MICRO) - PLN
0.00334524
1 Micro GPT(MICRO) - RON
лв0.00396676
1 Micro GPT(MICRO) - SEK
kr0.00878354
1 Micro GPT(MICRO) - BGN
лв0.00153552
1 Micro GPT(MICRO) - HUF
Ft0.31183852
1 Micro GPT(MICRO) - CZK
0.0193311
1 Micro GPT(MICRO) - KWD
د.ك0.00027877
1 Micro GPT(MICRO) - ILS
0.00311674
1 Micro GPT(MICRO) - AOA
Kz0.83776326
1 Micro GPT(MICRO) - BHD
.د.ب0.000344578
1 Micro GPT(MICRO) - BMD
$0.000914
1 Micro GPT(MICRO) - DKK
kr0.00586788
1 Micro GPT(MICRO) - HNL
L0.02402906
1 Micro GPT(MICRO) - MUR
0.04179722
1 Micro GPT(MICRO) - NAD
$0.01615038
1 Micro GPT(MICRO) - NOK
kr0.00929538
1 Micro GPT(MICRO) - NZD
$0.00156294
1 Micro GPT(MICRO) - PAB
B/.0.000914
1 Micro GPT(MICRO) - PGK
K0.00378396
1 Micro GPT(MICRO) - QAR
ر.ق0.00332696
1 Micro GPT(MICRO) - RSD
дин.0.09214948

Micro GPT-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Micro GPT toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Micro GPT-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Micro GPT”

Paljonko Micro GPT (MICRO) on arvoltaan tänään?
MICRO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000914 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MICRO-USD-parin nykyinen hinta?
MICRO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000914. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Micro GPT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MICRO markkina-arvo on $ 685.03K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MICRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MICRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 749.49M USD.
Mikä oli MICRO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MICRO saavutti ATH-hinnaksi 0.055855382276555225 USD.
Mikä oli MICRO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MICRO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000476789213184707 USD.
Mikä on MICRO-rahakkeen treidausvolyymi?
MICRO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 18.61K USD.
Nouseeko MICRO tänä vuonna korkeammalle?
MICRO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MICRO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:18:15 (UTC+8)

Micro GPT (MICRO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

MICRO-USD-laskin

Summa

MICRO
MICRO
USD
USD

1 MICRO = 0.000914 USD

Treidaa MICRO-rahaketta

MICROUSDT
$0.000914
$0.000914$0.000914
-0.54%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu