Moongate (MGT) -rahakkeen tiedot Moongate is an attention asset protocol for real-world activations. It enables brands to issue smart tokens for access, rewards, and community engagement, while consumers own their engagement data as assets in their digital wallets. Through our data marketplace, users can share their data with brands to unlock rewards, redirecting ad spend from platforms like Google directly to the end user - a new model for value exchange in the attention economy. Virallinen verkkosivusto: https://moongate.id/ Valkoinen paperi: https://moongate.gitbook.io/moongate-litepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x3C6256F234Ba638E5883c46b3fEdb00ea2e66b8A Osta MGT-rahaketta nyt!

Moongate (MGT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Moongate (MGT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 555.90K $ 555.90K $ 555.90K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.07248 $ 0.07248 $ 0.07248 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000504787297648016 $ 0.000504787297648016 $ 0.000504787297648016 Nykyinen hinta: $ 0.0005559 $ 0.0005559 $ 0.0005559 Lue lisää Moongate (MGT) -rahakkeen hinnasta

Moongate (MGT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Moongate (MGT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MGT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MGT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MGT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MGT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

