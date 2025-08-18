Lisätietoja METAL-rahakkeesta

METAL-rahakkeen hintatiedot

METAL-rahakkeen valkoinen paperi

METAL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

METAL-rahakkeen tokenomiikka

METAL-rahakkeen hintaennuste

METAL-rahakkeen historia

METAL-osto-opas

METAL/fiat-valuuttamuunnin

METAL-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Metal Blockchain-logo

Metal Blockchain – hinta (METAL)

1METAL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.40523
$0.40523$0.40523
-0.06%1D
USD
Reaaliaikainen Metal Blockchain (METAL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:07:43 (UTC+8)

Metal Blockchain (METAL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.401
$ 0.401$ 0.401
24 h:n matalin
$ 0.42729
$ 0.42729$ 0.42729
24 h:n korkein

$ 0.401
$ 0.401$ 0.401

$ 0.42729
$ 0.42729$ 0.42729

$ 1.6464366906134766
$ 1.6464366906134766$ 1.6464366906134766

$ 0.03527947642577072
$ 0.03527947642577072$ 0.03527947642577072

-1.23%

-0.06%

-10.32%

-10.32%

Metal Blockchain (METAL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.40523. Viimeisen 24 tunnin aikana METAL on vaihdellut alimmillaan $ 0.401 ja korkeimmillaan $ 0.42729 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. METAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.6464366906134766, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03527947642577072.

Lyhyen aikavälin tuloksissa METAL on muuttunut -1.23% viimeisen tunnin aikana, -0.06% 24 tunnin aikana ja -10.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Metal Blockchain (METAL) -rahakkeen markkinatiedot

No.3931

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 50.70K
$ 50.70K$ 50.70K

$ 135.08M
$ 135.08M$ 135.08M

0.00
0.00 0.00

333,333,333
333,333,333 333,333,333

PROTO

Metal Blockchain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 50.70K. METAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 333333333. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 135.08M.

Metal Blockchain (METAL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Metal Blockchain-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0002433-0.06%
30 päivää$ +0.14379+54.99%
60 päivää$ +0.30793+316.47%
90 päivää$ +0.29423+265.07%
Metal Blockchain-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään METAL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002433 (-0.06%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Metal Blockchain 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.14379 (+54.99%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Metal Blockchain-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, METAL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.30793 (+316.47%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Metal Blockchain-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.29423 (+265.07%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Metal Blockchain (METAL)?

Tarkista Metal Blockchain-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Metal Blockchain (METAL)

Metal blockchain ($METAL) is a layer zero blockchain that allows any chain to deploy and find consensus through the Snow protocols (introduced by Avalanche) allowing it to run on a highly efficient model of Proof-of-Stake (PoS), eliminating the need for Proof-of-Work (PoW).

Metal Blockchain on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Metal Blockchain-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista METAL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Metal Blockchain-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Metal Blockchain-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Metal Blockchain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Metal Blockchain (METAL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Metal Blockchain (METAL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Metal Blockchain-rahakkeelle.

Tarkista Metal Blockchain-rahakkeen hintaennuste nyt!

Metal Blockchain (METAL) -rahakkeen tokenomiikka

Metal Blockchain (METAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää METAL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Metal Blockchain (METAL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Metal Blockchain:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Metal Blockchain MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

METAL paikallisiin valuuttoihin

1 Metal Blockchain(METAL) - VND
10,663.62745
1 Metal Blockchain(METAL) - AUD
A$0.6281065
1 Metal Blockchain(METAL) - GBP
0.2998702
1 Metal Blockchain(METAL) - EUR
0.3484978
1 Metal Blockchain(METAL) - USD
$0.40523
1 Metal Blockchain(METAL) - MYR
RM1.7100706
1 Metal Blockchain(METAL) - TRY
16.5860639
1 Metal Blockchain(METAL) - JPY
¥59.97404
1 Metal Blockchain(METAL) - ARS
ARS$532.4965338
1 Metal Blockchain(METAL) - RUB
32.6493811
1 Metal Blockchain(METAL) - INR
35.3603698
1 Metal Blockchain(METAL) - IDR
Rp6,643.1136912
1 Metal Blockchain(METAL) - KRW
567.5489288
1 Metal Blockchain(METAL) - PHP
23.1669991
1 Metal Blockchain(METAL) - EGP
￡E.19.6496027
1 Metal Blockchain(METAL) - BRL
R$2.2166081
1 Metal Blockchain(METAL) - CAD
C$0.5592174
1 Metal Blockchain(METAL) - BDT
49.2840726
1 Metal Blockchain(METAL) - NGN
622.4697507
1 Metal Blockchain(METAL) - COP
$1,633.9886675
1 Metal Blockchain(METAL) - ZAR
R.7.1847279
1 Metal Blockchain(METAL) - UAH
16.6873714
1 Metal Blockchain(METAL) - VES
Bs55.51651
1 Metal Blockchain(METAL) - CLP
$393.0731
1 Metal Blockchain(METAL) - PKR
Rs114.2424416
1 Metal Blockchain(METAL) - KZT
217.7462882
1 Metal Blockchain(METAL) - THB
฿13.2348118
1 Metal Blockchain(METAL) - TWD
NT$12.3635673
1 Metal Blockchain(METAL) - AED
د.إ1.4871941
1 Metal Blockchain(METAL) - CHF
Fr0.324184
1 Metal Blockchain(METAL) - HKD
HK$3.1648463
1 Metal Blockchain(METAL) - AMD
֏155.081521
1 Metal Blockchain(METAL) - MAD
.د.م3.6511223
1 Metal Blockchain(METAL) - MXN
$7.6021148
1 Metal Blockchain(METAL) - SAR
ريال1.5196125
1 Metal Blockchain(METAL) - PLN
1.4831418
1 Metal Blockchain(METAL) - RON
лв1.7627505
1 Metal Blockchain(METAL) - SEK
kr3.8983126
1 Metal Blockchain(METAL) - BGN
лв0.6807864
1 Metal Blockchain(METAL) - HUF
Ft138.3495743
1 Metal Blockchain(METAL) - CZK
8.5746668
1 Metal Blockchain(METAL) - KWD
د.ك0.12359515
1 Metal Blockchain(METAL) - ILS
1.3818343
1 Metal Blockchain(METAL) - AOA
Kz371.4297657
1 Metal Blockchain(METAL) - BHD
.د.ب0.15277171
1 Metal Blockchain(METAL) - BMD
$0.40523
1 Metal Blockchain(METAL) - DKK
kr2.6015766
1 Metal Blockchain(METAL) - HNL
L10.6534967
1 Metal Blockchain(METAL) - MUR
18.5311679
1 Metal Blockchain(METAL) - NAD
$7.1604141
1 Metal Blockchain(METAL) - NOK
kr4.1211891
1 Metal Blockchain(METAL) - NZD
$0.6929433
1 Metal Blockchain(METAL) - PAB
B/.0.40523
1 Metal Blockchain(METAL) - PGK
K1.6776522
1 Metal Blockchain(METAL) - QAR
ر.ق1.4750372
1 Metal Blockchain(METAL) - RSD
дин.40.8958116

Metal Blockchain-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Metal Blockchain toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Metal Blockchain-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Metal Blockchain”

Paljonko Metal Blockchain (METAL) on arvoltaan tänään?
METAL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.40523 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on METAL-USD-parin nykyinen hinta?
METAL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.40523. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Metal Blockchain-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen METAL markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on METAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
METAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli METAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
METAL saavutti ATH-hinnaksi 1.6464366906134766 USD.
Mikä oli METAL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
METAL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.03527947642577072 USD.
Mikä on METAL-rahakkeen treidausvolyymi?
METAL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 50.70K USD.
Nouseeko METAL tänä vuonna korkeammalle?
METAL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso METAL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:07:43 (UTC+8)

Metal Blockchain (METAL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

METAL-USD-laskin

Summa

METAL
METAL
USD
USD

1 METAL = 0.40523 USD

Treidaa METAL-rahaketta

METALUSDT
$0.40523
$0.40523$0.40523
-0.06%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu