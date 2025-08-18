Metal Blockchain (METAL) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.401
24 h:n matalin
$ 0.42729
24 h:n korkein
$ 0.401
$ 0.42729
$ 1.6464366906134766
$ 0.03527947642577072
-1.23%
-0.06%
-10.32%
-10.32%
Metal Blockchain (METAL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.40523. Viimeisen 24 tunnin aikana METAL on vaihdellut alimmillaan $ 0.401 ja korkeimmillaan $ 0.42729 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. METAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.6464366906134766, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03527947642577072.
Lyhyen aikavälin tuloksissa METAL on muuttunut -1.23% viimeisen tunnin aikana, -0.06% 24 tunnin aikana ja -10.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Metal Blockchain (METAL) -rahakkeen markkinatiedot
No.3931
$ 0.00
$ 50.70K
$ 135.08M
0.00
333,333,333
PROTO
Metal Blockchain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 50.70K. METAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 333333333. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 135.08M.
Metal Blockchain (METAL) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Metal Blockchain-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0002433
-0.06%
30 päivää
$ +0.14379
+54.99%
60 päivää
$ +0.30793
+316.47%
90 päivää
$ +0.29423
+265.07%
Metal Blockchain-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään METAL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002433 (-0.06%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Metal Blockchain 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.14379 (+54.99%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Metal Blockchain-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, METAL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.30793 (+316.47%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Metal Blockchain-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.29423 (+265.07%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Metal Blockchain (METAL)?
Metal blockchain ($METAL) is a layer zero blockchain that allows any chain to deploy and find consensus through the Snow protocols (introduced by Avalanche) allowing it to run on a highly efficient model of Proof-of-Stake (PoS), eliminating the need for Proof-of-Work (PoW).
Metal Blockchain on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista METAL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Metal Blockchain-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Metal Blockchain-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Metal Blockchain-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Metal Blockchain (METAL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Metal Blockchain (METAL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Metal Blockchain-rahakkeelle.
Metal Blockchain (METAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää METAL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Metal Blockchain (METAL) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Metal Blockchain:n ostamiseen?
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.